İskenderun Sahil Projesi 29 Ekim'de Tamamlanıyor - Son Dakika
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İskenderun Sahil Projesi 29 Ekim'de Tamamlanıyor

02.08.2025 14:51
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Bakan Kurum, 29 Ekim'de İskenderun Sahil Projesi'ni tamamlayacaklarını duyurdu.

1) BAKAN KURUM: 29 EKİM'DE İSKENDERUN SAHİL PROJEMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünde burada büyük bir coşkuyla İskenderun Sahil Projemizi tamamlayacağız ve Hatay'ımıza, İskenderun'umuza kazandırmış olacağız" dedi.

Bakan Kurum, Hatay ziyareti kapsamında 3,5 kilometrelik İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi'ni yerinde inceledi. Sahilde basın mensuplarına bilgi veren Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinde sahilin 80 santim çöktüğünü hatırlattı. Kurum, "Ulaştırma Bakanlığımız hemen burada, deniz kenarında gerekli tahkimatları yapmak suretiyle bu alanı emniyet altına aldı. Biz de bundan yaklaşık 7 ay önce İskenderun'umuza, Hatay'ımıza bu bölgenin cazibe merkezi olacak çok önemli bir çevre doğa koruma projesini kazandıracağımızı müjdelemiştik ve o gün bir söz vermiştik. O sözler çerçevesinde de ekiplerimizle, arkadaşlarımızla çalışmalarımızla hızlı bir şekilde başlamıştık. Bugün hamdolsun geldiğimiz noktada artık yapıyı tamamen bitirdiğimiz, arazi kodunu şehir koduyla aynı hale getirdiğimiz bir düzenlemeyi görüyoruz. İnşallah 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünde burada büyük bir coşkuyla İskenderun Sahil Projemizi tamamlayacağız ve Hatay'ımıza, İskenderun'umuza kazandırmış olacağız" dedi.

303 BİN METREKARELİK BİR ALAN

Projenin detaylarını anlatan Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Bu proje depremin hepimizde bıraktığı o izleri silmesi adına, şehrimizin, Akdeniz'in o güzelliklerinden istifade etmesi adına, buradaki seyir teraslarımızla birlikte güneşin batışını seyredeceğimiz, şehrin nefes alacağı, gerçekten 7'den 70'e herkesin burada vakit geçirebileceği bir alan haline geliyor. İçinde yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, dinlenme alanlarıyla, restoranlarıyla, oyun alanlarıyla ve yine burada bayramlarımızı icra edeceğimiz, törenlerimizi yine icra edeceğimiz tören alanımızla birlikte 303 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu, bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en önemli, en büyük çevre, doğa koruma projelerinden bir tanesi. İskenderun'u bu anlamda önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın bu alanda Akdeniz'in güzelliklerinden, İskenderun'un güzelliklerinden istifade etmesini önemsiyoruz ve buradaki hiçbir ağaca zarar vermeden, ağaçlarımızı koruyarak yeni yerlerine taşımak, yeni ağaçlarımızı, yeni bitkilerimizi bu alanlara ekmek suretiyle projemizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz ve inşallah 29 Ekim'de de büyük bir coşku içerisinde tamamlamış olacağız."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İskenderun Sahil Projesi 29 Ekim'de Tamamlanıyor - Son Dakika

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