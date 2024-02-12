İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yılmaz Balaman, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yılmaz Balaman, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yılmaz Balaman, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yılmaz Balaman, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Balaman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı.

12.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:10
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İskenderun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yılmaz Balaman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Balaman, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece" başlıklı fotoğrafına oy veren Balaman, "Spor"da ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" adlı karesini seçti.

Balaman, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin", " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Sema bebek" başlıklı eserini tercih etti.

Kaynak: AA

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