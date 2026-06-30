İskenderun\'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yaya geçidini kullanmak isteyen vatandaşlar, sürücülerin geçiş üstünlüğü kuralına uymamasına isyan etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden iki genç kadın, sürücülerin yayaların üzerine araç sürdüğünü belirterek trafik kurallarının hiçe sayılmasına tepki gösterdi.

İlçe merkezindeki işlek bir caddede karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar, sürücülerin kural tanımazlığı nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir başka yayanın araçları eliyle işaret ederek durdurmaya çalıştığını ve yolun karşısına güçlükle geçebildiğini belirten vatandaşlar, yaya geçidinde dahi can güvenliklerinin olmadığını vurguladı.

"BAK YURT DIŞINDA SENİ NASIL PAKET EDİYORLAR"

Yaya geçidinde üst üste tehlike atlatan ve o anları saniye saniye kaydeden genç kadın, sürücülerin duyarsızlığına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Kocaman yaya geçidi burası. Yaya geçidinde sürücünün durması gerekiyor. Yaya geçidinden hızlı bir şekilde geçmeyin, üstümüze sürmeyin, anlayın yani biz yayayız. Keşke yurt dışındaki gibi kurallarımız olsa, kesinlikle yok. Yayanın üstüne sür bakayım orada, seni nasıl paket ediyorlar!"

Videoda yer alan bir diğer vatandaş ise Dubai'deki ağır trafik cezalarını örnek göstererek, kural ihlallerinin önüne geçilmesi için caydırıcı yaptırımların şart olduğunu ifade etti.

KAMERA KAYDA GİRDİ, TRAFİK KURALLARI HATIRLANDI

Görüntülerdeki en çarpıcı detay ise "kamera etkisi" oldu. Çekim yapıldığını fark eden sürücülerin yaya geçidinde aniden durmaya başladığını belirten genç kadın, sürücülerin normal şartlarda kuralları görmezden geldiğinin altını çizdi. Vatandaş, "Bizim burada ölüme sürüyorlar. Ben videoyu başlattım diye hepsi duruyor şu an tek tek. Normalde kesinlikle durmuyorlar. Yaya geçidi kardeşim, beklemek zorundasın," diyerek duruma olan öfkesini dile getirdi.

Bölge halkı, yetkililerden yaya geçitlerindeki denetimlerin artırılmasını ve kural ihlali yapan sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep ediyor.