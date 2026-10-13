İSKİ, Beşiktaş Levent'teki su arızasına BEDAŞ'ın zarar verdiğini bildirdi - Son Dakika
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İSKİ, Beşiktaş Levent'teki su arızasına BEDAŞ'ın zarar verdiğini bildirdi

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İSKİ, Beşiktaş Levent\'teki su arızasına BEDAŞ\'ın zarar verdiğini bildirdi
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İSKİ, Beşiktaş Levent'teki su arızasının BEDAŞ'ın altyapı çalışması sırasında içme suyu şebeke hattına verdiği zarardan kaynaklandığını açıkladı. Onarım gece 00.20'de tamamlanarak bölgeye yeniden su verildi; BEDAŞ'a uyarı yapıldı ve zarar bedelinin tahsili için süreç başlatıldı.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İSKİ, Beşiktaş Levent Mahallesi'nde dün meydana gelen su arızasının BEDAŞ'ın yürüttüğü çalışmalar sırasında şebeke hattına verdiği zarardan kaynaklandığını belirterek, "Ekiplerimizin kesintisiz çalışması sonucunda onarım işlemleri gece saat 00.20 sıralarında tamamlanmış ve bölgeye yeniden su verilmeye başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; arızanın BEDAŞ'ın yürüttüğü altyapı çalışması sırasında içme suyu şebeke hattına verilen zarar nedeniyle yaşandığına, ekiplerin müdahalesiyle onarımın tamamlanarak bölgeye yeniden su verildiğine, ayrıca mağduriyetin tekrarlanmaması için ilgili kuruma gerekli uyarıların yapılıp zarar bedelinin tahsili sürecinin başlatıldığına değinildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi, Levent Çarşı önünde bulunan Gonca Sokak'ta meydana gelen su arızasına ilişkin haberler yer almıştır. 12.10.2026 tarihinde saat 17.57 sıralarında söz konusu adreste meydana gelen su arızası idaremize bildirilmiş, ihbarın ardından ekiplerimiz ivedilikle bölgeye intikal etmiştir.

Sahada yapılan kontrollerde, BEDAŞ tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında 200 mm çapındaki içme suyu şebeke hattımıza zarar verildiği tespit edilmiştir. Meydana gelen arızanın giderilmesi amacıyla içme suyu şebeke hattımızdaki su kesilerek ekiplerimizce onarım çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır. Ekiplerimizin kesintisiz çalışması sonucunda onarım işlemleri gece saat 00.20 sıralarında tamamlanmış ve bölgeye yeniden su verilmeye başlanmıştır.

İçme suyu altyapısında benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması amacıyla BEDAŞ'a, altyapı çalışmalarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarıda bulunulmuştur. Meydana gelen hasara ilişkin onarım bedeli ile kayıp su bedeli hesaplanarak ilgili kurumdan tahsil edilmesine yönelik süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
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