İSKİ\'den Su Kesintisi Duyurusu

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Küçükçekmece'nin Fatih, Avcılar'ın ise Gümüşpala Mahallesi'nde yarın 13 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisi ile Sefaköy Su Deposu arasındaki ana isale hattında deprem güvenliğini artırmaya yönelik altyapı çalışması yapılacak.

Olası depremlerde su arzının kesintisiz sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilecek özel bağlantı sistemi montajı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın saat 10.00 ile 23.00 saatleri arasında Küçükçekmece'deki Fatih ve Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'ne su verilemeyecek.