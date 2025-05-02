İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Ev Hapsinde Destek Mesajları Yayınladı - Son Dakika
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İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Ev Hapsinde Destek Mesajları Yayınladı

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, gözaltı sürecinin ardından ev hapsi kararıyla serbest bırakıldığı gün sosyal medya üzerinden destek olanlara teşekkür etti. Başa, 'Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır' dedi.

02.05.2025 12:07  Güncelleme: 13:11
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(İSTANBUL) İBB'ye yönelik 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan ve önceki gece hakimlikçe ev hapsi kararıyla serbest bırakılan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, operasyon sürecinde kendisine destek olan ve aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda kişiye teşekkürlerini iletti. Başa, "Gönderilen destek mesajlarını gözlerim yaşararak okudum. İnancım odur ki gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Ev hapsinde olsam da kadim şehir İstanbul ve ülkemin güzel insanları için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Şafak Başa, 2. dalga operasyonda operasyonda gözaltına alınmıştı. Özellikle sağlık durumu nedeniyle gözaltında tutulmasına kamuoyunda yoğun tepki gösterilen Başa, hakkında ev hapsi kararı verilen 4 kişi arasında yer almıştı. Gözaltına alınanlardan 30 isim adli kontrolle serbest bırakılmış, 18 isim ise tutuklanmıştı.

"Ülkemin güzel insanları için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim"

Ev hapsi kararı verilen Şafak Başa, adliyeden hastaneye götürülürken bugün sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı. Başa'nın mesajı şöyle:

"Bana ve arkadaşlarıma yapılan asılsız suçlamalar nedeniyle yaşadığım gözaltı sürecinde sürekli olarak yanımda olan aileme, dayanışma gösteren tüm dostlarıma, süreci yakından takip eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu ile Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan'a, İBB ve İSKİ yönetici ve çalışanlarına, milletvekili ve belediye başkanlarımıza, çeşitli mecralardan destek açıklaması yapan İstanbul Tabip Odası başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına, bilim insanlarına, hukukçulara, olayın doğrusunu anlatmak için çaba gösteren gazeteci ve yorumculara, ülkemizin dört bir yanından destek mesajı gönderen güzel kalpli hemşerilerime ve bilhassa destek kampanyaları düzenleyen genç kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Gönderilen destek mesajlarını gözlerim yaşararak okudum. İnancım odur ki gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Ev hapsinde olsam da kadim şehir İstanbul ve ülkemin güzel insanları için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa Ev Hapsinde Destek Mesajları Yayınladı - Son Dakika

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