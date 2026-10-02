İSKİ, Tuzla'da kanalizasyona kaçak atık su döken vidanjörün yakalandığını açıkladı - Son Dakika
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İSKİ, Tuzla'da kanalizasyona kaçak atık su döken vidanjörün yakalandığını açıkladı

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İSKİ, Tuzla\'da kanalizasyona kaçak atık su döken vidanjörün yakalandığını açıkladı
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İSKİ, Tuzla'da Şifa ve Mimar Sinan Mahallelerinden gelen kötü koku şikayetleri üzerine kanalizasyona kaçak atık su döktüğü belirlenen vidanjörün yakalandığını açıkladı. Vidanjörden numune alındı, şahıslar savcılığa sevk edildi; suç duyurusu, idari ve cezai yaptırım uygulanacak.

(İSTANBUL) - İSKİ, Tuzla'nın Şifa ve Mimar Sinan Mahallelerinden gelen kötü koku şikayetleri üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında kanalizasyon şebekesine kaçak atık su dökümü yaptığı belirlenen vidanjörün yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "İdaremiz ekiplerince karakola gidilmiş ve vidanjörden atık su numunesi alınarak analiz edilmek üzere Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Hukuk Müşavirliğimiz vasıtasıyla şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulacak olup, idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, Tuzla'nın Şifa ve Mimar Sinan mahallelerinden gelen kötü koku şikayetlerine ilişkin yürütülen incelemelerde kanalizasyon şebekesine kaçak atık su dökümü yaptığı belirlenen vidanjörün yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya mecralarında yer alan Tuzla ilçesi Şifa ve Mimar Sinan Mahallelerinde yaşanan kötü koku şikayetleri ile ilgili olarak 01.10.2026 tarihinde İdaremizin kurumsal web sitesi ile sosyal medya hesaplarından gerekli basın duyurusu yapılmıştır.

Yapılan basın duyurusunda, 04.09.2024 tarih ve 240 sayılı İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı içeriğinde yer alan; '30.05.2024 tarih ve 2024/4-7 sayılı İBB Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararı gereğince, İSKİ Atık Su Transfer İzleme Sistemi'ne dahil olmadığı için 'Güzergah Kullanım İzin Belgesi' verilmeyecek olan vidanjörlerin ve atık su taşımacılığı yapan benzeri araçların takibinin İl genelinde trafikten sorumlu Emniyet/Jandarma ve Zabıta birimleri tarafından yapılarak trafiğe çıkmasının önlenmesi ve yasal mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması gerektiği' hususu önemle belirtilmiştir.

Söz konusu hüküm gereği; 30.09.2026 tarihinde İdaremiz tarafından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazı ile 'Emniyet Müdürlüğünüz uhdesinde bulunan ve olayın tespitine katkı sağlayabilecek kamera kayıtlarının, ilgili mevzuat çerçevesinde İdaremize gönderilmesi' talep edilmiştir.

Yine aynı hüküm gereği; 01.10.2026 tarihinde İdaremiz tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, Tuzla Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğüne, Pendik Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğüne, Sancaktepe Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğüne, Sultanbeyli Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğüne ve İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gönderilen yazı ile; 'Özellikle koku şikayetlerinin meydana geldiği bölgelerde, kokunun kaynağının yalnızca tek bir noktadan kaynaklanan bir deşarjdan meydana gelmeyebileceği; noktasal deşarjların yanı sıra yayılı kaynaklardan, kontrolsüz atık su transferlerinden, kanalizasyon sistemine uygunsuz bağlantılardan veya mevzuata aykırı gerçekleştirilen atık su deşarjlarından da kaynaklanabileceğinin değerlendirildiği, bu nedenle şikayet konusu bölgede yapılacak incelemelerin çok yönlü olarak gerçekleştirilmesi ve olası tüm kaynakların değerlendirilmesi gerektiği' bildirilmiştir.

Tuzla Orta Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 20 adresinde İdaremiz kanalizasyon şebeke hattına vidanjör vasıtasıyla yapılan kaçak döküm ile ilgili olarak İdaremiz ve Tuzla Orhanlı Polis Amirliği Merkezince yapılan çalışmalar neticesinde, atık su hattımıza kaçak döküm yapan C.K. adına ruhsatlı vidanjör aracı kullanan R.K. isimli araç şoförü, 01.10.2026 tarihinde saat 17.30 civarında Tuzla Orhanlı Polis Amirliği ekiplerince yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürülmüştür.

İdaremiz ekiplerince karakola gidilmiş ve vidanjörden atık su numunesi alınarak analiz edilmek üzere Atık Su Laboratuvar Şube Müdürlüğümüze gönderilmiştir.

İlgili şahıslar Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından savcılığa sevk edilmiştir. İdaremizce sürece ait tüm belgeler hazırlanarak, Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar kapsamında Hukuk Müşavirliğimiz vasıtasıyla şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulacak olup, idari ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

İdaremiz ile ortak çalışma sonucunda sürecin kısa süre içerisinde çözülmesini sağlayan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tuzla Orhanlı Polis Amirliği'ne İdaremiz adına teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA
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