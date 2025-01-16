İSKİ'ye 1.3 Milyon TL Ceza Kesildi - Son Dakika
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İSKİ'ye 1.3 Milyon TL Ceza Kesildi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye, Üsküdar'da denize kanalizasyon suyu döktüğü için 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı. Bölgedeki atık su sorununa kalıcı çözümler üretileceği belirtildi.

16.01.2025 15:38  Güncelleme: 15:40
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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta Üsküdar ilçesinde Kuleli Caddesi'ndeki munsaptan denize kanalizasyon suyu döküldüğü ihbarı üzerine inceleme yaptı. Yapılan incelemede Marmara Denizi'nin kıyısındaki mansaptan, içinde kanalizasyon ve gıda atıklarının bulunduğu atık su çıkışı tespit edildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından "2872  sayılı Çevre Kanunu'nun  8. maddesine" istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde  kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlenmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İSKİ: Hat ekonomik ömrünü tamamladı

İSKİ'den konuya ilişkin iki gün önce yapılan açıklamada, "Bahse konu adreste yapılan saha incelemelerinde Kuleli Caddesi üzerindeki yaklaşık 100 metrelik hattın ekonomik ömrünü tamamlamış ve kesit olarak yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Bölgedeki atık sorununa kalıcı çözüm getirebilmek adına projelendirme çalışmaları tamamlanmış ve kazı yasaklarının sona ereceği Nisan 2025'te klasik boru itme yöntemi kullanılarak hattın yenilenmesi sağlanacaktır" ifadesini kullanmıştı.

İSKİ\'ye 1.3 Milyon TL Ceza Kesildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İSKİ'ye 1.3 Milyon TL Ceza Kesildi - Son Dakika

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