İSKİ'ye ait vantuza hafriyat kamyonu çarptı

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(İSTANBUL) - Sarıyer'de Çeliktepe - Ayazağa isale hattı üzerinde bulunan İSKİ'ye ait vantuza, (Hava tahliye vanası) Millet Bahçesi çalışmalarını yürüten özel bir firmanın hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hasar oluştu. İSKİ ekipleri, hasar gören vantuzun onarımına başlandığını duyurdu.

Sarıyerde'de özel bir firma tarafından yapımına devam edilen Millet Bahçesi çalışmaları sırasında, bir hafriyat kamyonu İSKİ'nin hava tahliye vanasına çarptı. Sabah saatlerinde meydana gelen olay sonarsında, İSKİ ekipleri vantuz diye adlandıran vananın onarımına devam ediyor.

Konuyla alakalı İSKİ bir açıklama yaptı. Açıklamada " Büyükdere Caddesi'nde yer alan Çeliktepe - Ayazağa 1000 mm çelik isale hattımız üzerinde bulunan 150 mm vantuza, (Hava tahliye vanası) Millet Bahçesi çalışmasını yürüten özel bir firmanın hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hasar verilmiştir. Ekiplerimiz tarafından gerekli manevralar yapılarak hattın tahliyesine başlanmıştır. Onarımın tamamlanmasından sonra hattımız devreye alınacaktır" denildi.