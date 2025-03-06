İskoç Taraftar Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL)- Fenerbahçe - Glasgow Rangers maçını izlemek için İstanbul'a gelen İskoç taraftar Christopher Potter, Beşiktaş'ta yaya geçidinde iki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili Fenerbahçe Kulübü de bir mesaj yayınlayarak konuk ekibe başsağlığı dileklerini iletti.

Fenerbahçe- Glasgow Rangers arasında bugün oynanacak maç için Türkiye'ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter'a, yaya geçidinden koşarak yolun karşısına geçeceği sırada önce bir araç çarptı daha sonra da başka bir araç üstünden geçti. Olay yerinde hayatını kaybeden Potter'ın otele dönerken ATM'den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İki sürücü de gözaltına alındı.

"Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır"

Konuya ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 06.03.2025 tarihinde Beşiktaş ilçesi Sinanpaşa Mahallesinde yaralamalı trafik kazası meydana geldiği belirlenmesi üzerine ivedilikle olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan incelemelerde, C.P. isimli şahsa iki aracın çarpması sonucu olayın meydana geldiği, yaralı şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. İncelemelerin devamında bir eğlence mekanında tanıştığı kadın şahsı otele bırakmak için ticari taksi ile olay yerine gelen C.P.'nin, yolun karşısında bulunan ATM'den para çekip dönerken yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yola çıktığı belirlenmiş, U.Ç. isimli şahsın sevk ve idaresindeki aracın, daha sonra ise H.G. isimli şahsın sevk ve idaresindeki aracın maktul şahsa çarptığı tespit edilmiş, U.Ç. ile H.G. isimli şüpheli şahıslar olay yerinde yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir."

Hem Rangers hem Fenerbahçe mesaj yayınladı

Olaya ilişkin Rangers Kulübü'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında taraftarlarımızdan birinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kulübümüzdeki herkesin düşünceleri, bu son derece zor zamanda ailesi ve yakınlarıyla birliktedir. Bu trajik olayla ilgili olarak Türk ve Britanya yetkilileriyle sürekli temas halinde olmaya devam ediyoruz" denildi.

Fenerbahçe de resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile maçı izlemek için İstanbul'a gelen bir İskoç taraftarın, hayatını kaybettiğini duyurdu. Taraftarın, trafik kazası geçirdiğini belirten sarı lacivertli ekip, rakibine başsağlığı dileğinde bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rangers FC kulübüne ve camiasına başsağlığı dileriz. Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC'yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul'a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz."