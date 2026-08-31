İskoçya Hükümeti'nden İsrail'e Yaptırım Çağrısı - Son Dakika
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İskoçya Hükümeti'nden İsrail'e Yaptırım Çağrısı

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İskoç Yeşiller Partisi, İsrail'e yönelik boykot ve yaptırımların uygulanması için çağrıda bulundu.

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney'nin hükümet programında " İsrail'e yönelik boykot ve yaptırımların tam uygulanmasına ilişkin planlara yer vermesi" çağrısı yapıldı.

İskoçya Bölgesel Parlamentosunun yaz tatilinin ardından yeniden açılmasıyla Başbakan Swinney'in yarın gelecek yıla ilişkin hükümet programını açıklaması öngörülüyor.

İskoç Yeşiller Partisi, hükümetten, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından belirlenen, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dahil olduğu şirketlerle yapılan tüm sözleşmelerin sona erdirilmesini istedi.

Parti ayrıca, belediyelerin Filistin öncülüğündeki Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketini destekleyebilmesi için gerekli yetkilerin verilmesi çağrısında bulundu.

Bu kapsamda, kamu alımlarında kararların coğrafi kökene göre alınmasını engelleyen, 1979-1990 yıllarında görev yapan eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher dönemi yasasının yürürlükten kaldırılması da talep edildi.

İskoç bakanlara da Mart 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'ya yönelik yayımlanan rehbere benzer şekilde, İskoç işletmelere İsrail ile ticareti derhal durdurmaları yönünde açık rehber yayımlamaları çağrısı yapıldı.

"Hükümetin yeni programı değişim anı olmalı"

İskoçya Parlamentosunda Eylül 2025'te kabul edilen bir önergede, İskoç hükümetine, İsrail'in Filistin'i işgaline ve askeri operasyonlarına dahil olan şirketleri hedef alan boykot, yatırım çekme ve yaptırımlar paketini derhal uygulama çağrısı yapıldı.

İskoç Yeşiller Partisi Milletvekili Patrick Harvie, parlamentodaki oylamanın üzerinden bir yıl geçtiğini ancak İskoç hükümetinin sözlerini eyleme dönüştürmediği görüşünü paylaştı.

Harvie, "Bir şirket apartheid ve soykırımdan kar sağlıyorsa, İskoç hükümeti bu şirketin İskoçya'daki kamu parasından da kar elde etmemesini sağlamak için sahip olduğu tüm yetkileri kullanmalıdır." dedi.

Hükümetin yeni programının bu konuda "değişim anı" olması gerektiğini belirten Harvie, mevcut sözleşmelerin gözden geçirilmesi, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine dahil olduğu belirlenen şirketlerle ilişkilerin sonlandırılması ve belediyelere etik kamu alımı kararları alma yetkisi verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

"Gazze'deki soykırıma yanıt olarak kapsamlı ekonomik ve insani tedbir paketi açıkladık"

İskoç Hükümeti Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İskoçya hükümetinin ateşkes çağrısı yapan ilk hükümetlerden biri olduğunu belirterek, Gazze'de barış, adalet ve insan hakları için açık ve tutarlı tutum sergilediğini söyledi.

Sözcü, İskoç hükümetinin Eylül 2025'te Gazze'deki soykırıma yanıt olarak kapsamlı ekonomik ve insani tedbir paketi açıkladığını, bu kapsamda soykırım işlendiğine dair makul kanıt bulunan ülkelere ürün ya da hizmet sağlayan savunma şirketlerine yeni kamu fonu verilmesinin askıya alındığını vurguladı.

Hükümet Sözcüsü, bu adımın derhal uygulamaya konduğunu ve halen yürürlükte olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskoçya Hükümeti'nden İsrail'e Yaptırım Çağrısı - Son Dakika

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