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İŞKUR, 21 yılda 13,4 milyon kişinin istihdamına aracılık etti - Son Dakika
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İŞKUR, 21 yılda 13,4 milyon kişinin istihdamına aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un son 21 yılda toplam 13,4 milyon kişinin istihdamına aracılık ettiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, İŞKUR'un iş gücü piyasasının en önemli aktörü olduğunu belirtti ve kurumun aktif ve pasif iş gücü programlarıyla hızlı bir şekilde ihtiyaçlara cevap verdiğini vurguladı. Ayrıca, İŞKUR'un istihdam ettiği kişi sayısının her yıl arttığını ve 2023 yılına kadar 1,1 milyon kişinin işe yerleşmesine aracılık edeceklerini ifade etti.

İŞKUR, 21 yılda 13,4 milyon kişinin istihdamına aracılık etti
21.12.2023 - 19:15,
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un son 21 yılda toplam 13,4 milyon kişinin istihdamına aracılık ettiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, İŞKUR'un Genel Müdürlük binasında düzenlenen 12. Genel Kurulu'nda, kurumun her dönem iş gücü piyasasının en önemli aktörü olduğunu söyledi.

Mart ayında 78. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak İŞKUR'un yıllardır vatandaşların istihdamına aracılık ettiğini belirten Işıkhan, kurumun aktif ve pasif iş gücü programlarıyla iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verdiğini vurguladı.

İŞKUR'un istihdamına aracılık ettiği kişi sayısını her yıl artırdığına dikkati çeken Işıkhan, "Son 21 yılda İŞKUR'un 13,4 milyon insanımızın istihdamına aracılık ettiğini görüyoruz. Bu sayının yüzde 94,5'i özel sektörü kapsıyor. 2023 yılı itibarıyla ise 1,1 milyon kişinin işe yerleşmesine aracılık etmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

"İş gücü programlarının kıymeti çok daha net anlaşıldı"

Işıkhan, Kovid-19 salgını ve sonrasında Türkiye'deki doğal afetlerin istihdam ve iş gücü piyasasını olumsuz etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zor zamanlarda bir kişinin dahi mağduriyet yaşamaması adına gece gündüz çalışan yüz akı kurumlarımız sayesinde süreci en iyi şekilde yönetebildik. Bu noktada her türlü koşul altında 85 milyon vatandaşımızın her bir ferdine aralıksız hizmet sunan iki büyük kurumumuz İŞKUR ve SGK olmuştur. Özellikle bu kritik dönemlerde kurumumuzun aktif ve pasif iş gücü programlarının kıymeti çok daha net bir şekilde anlaşılmıştır."

İşçi ve işvereni aynı anda koruyacaklarını, yatırımcı ve üreticileri destekleyeceklerini, sosyal ve kurumsal paydaşlarla her daim iletişim ve işbirliği içinde olacaklarını vurgulayan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedefine yakışır daha müreffeh bir çalışma hayatını tüm kesimlerle birlikte inşa etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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Vedat Işıkhan, Türkiye, İŞKUR, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İŞKUR, 21 yılda 13,4 milyon kişinin istihdamına aracılık etti - Son Dakika


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