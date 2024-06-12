İŞKUR, Adana'da çocuğun hayatını kaybettiği atölyeyle ilgili haberleri yalanladı - Son Dakika
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İŞKUR, Adana'da çocuğun hayatını kaybettiği atölyeyle ilgili haberleri yalanladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Adana'da bir çocuğun hayatını kaybettiği tekstil atölyesinin, istihdam desteği projesinden yararlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. İŞKUR'un açıklamasında, atölyenin Dünya Bankası teknik desteğiyle Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve İŞKUR tarafından yürütülen bir projeden faydalandığı ancak 2020 tarihinden sonra herhangi bir programdan yararlanmadığı belirtildi. Ayrıca, olayın araştırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir müfettişin görevlendirildiği ifade edildi.

12.06.2024 18:37
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Adana'da bir çocuğun hayatını kaybettiği tekstil atölyesinin, istihdam desteği projesinden yararlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İŞKUR'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Adana'da 11 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği işletmeyle ilgili "Patronun, İŞKUR'dan geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşları için istihdam desteği aldığı ortaya çıktı" içeriğiyle haberler yapıldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu iş yeri, Dünya Bankası teknik desteğiyle Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve İŞKUR tarafından yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesinden (İSDEP) 24.04.2019 ile 20.10.2019 tarihleri arasında 7 kişi, 23.03.2020 ile 29.09.2020 tarihleri arasında ise 8 kişiyi kapsayacak şekilde faydalanmıştır. Adı geçen firma, 2020 tarihinden sonra İŞKUR'un herhangi bir programından yararlanmamış olup, bununla birlikte sözkonusu destekten çalışma çağının altındaki kişilerin faydalanması mümkün değildir."

Açıklamada ayrıca, olayın araştırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir müfettişin görevlendirildiği de bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İŞKUR, Adana'da çocuğun hayatını kaybettiği atölyeyle ilgili haberleri yalanladı - Son Dakika

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