İslahiye Belediyesi Barınağında 6 Yılda Bin Köpek Sahiplendirildi

GAZİANTEP? in İslahiye İlçe belediye bünyesindeki barınakta 6 yılda bin köpek sahiplendirildi. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

İslahiye Belediyesi tarafından Yeni Mahalle'de hayvansever gönüllüleri ile birlikte 10 dönüm alan üzerine kurulan barınakta 300 köpek ve 8 kedi barınıyor. 2018 yılında kurulan sokak hayvanları barınağında 6 yılda 250 köpek kısırlaştırılırken,bakımı yapılan bin köpek ise sahiplendirildi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 2018 yılında kurulan barınakta bugüne kadar bin hayvanın sahiplendirildiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızdan, çocuklarımıza hayvan sevmek için kedi ve köpek alıyorlar, bir kaç gün sonra çocuklarımızın hevesi geçtikten sonra onu sokağa bırakıyorlar. Lütfen çocuklarımızın bu tür taleplerini,barınağımızda karşılayalım, çocuklarımızın hevesi geçtikten sonrada onları sokağa değil tekrardan barınağımıza teslim etmelerini istiyoruz" dedi.