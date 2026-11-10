İslahiye'de 50 dağcı Atatürk için 1500 rakımda 12 kilometre yürüdü - Son Dakika
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İslahiye'de 50 dağcı Atatürk için 1500 rakımda 12 kilometre yürüdü

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İslahiye\'de 50 dağcı Atatürk için 1500 rakımda 12 kilometre yürüdü
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte 50 dağcı, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü için 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'na yürüdü. Köklü Mahallesi'nden başlayan 12 kilometrelik parkurun sonunda Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümü anısına 'Ata'ya Saygı Doğa Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Grup, 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GADADİK), Antakya Doğa Yürüyüşçüleri (ANDOY) ile İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü nedeniyle 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda doğa yürüyüşü programı düzenledi. İslahiye'nin Köklü Mahallesi'nde başlayıp Huzurlu Yaylası'nda sona eren 12 kilometrelik yürüyüşte Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hasan Şenocak, 10 Kasım'da 50 dağcıdan oluşan grupla sonbaharda 12 kilometrelik parkur gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA
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