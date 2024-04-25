İslahiye'de Afet Konutları İnşası Devam Ediyor - Son Dakika
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İslahiye'de Afet Konutları İnşası Devam Ediyor

İslahiye\'de Afet Konutları İnşası Devam Ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan konutların inşası hızla devam ediyor. Bugüne kadar tamamlanan 1200 konut hak sahiplerine teslim edilirken, 4 bin 537 konut ile 750 köy evinin yapımı sürüyor. İlçede yerinde dönüşüm çalışmaları ve deprem konutlarının inşası da devam ediyor. Kaymakam Mehmet Soylu, vatandaşları güvenli konutlara yerleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti ve İslahiye'de afet konutlarına yerleşen vatandaş sayısının kısa sürede 5 bini geçeceğini ifade etti.

25.04.2024 13:13
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde afet konutlarının yapımı devam ediyor.

İlçede afetzedeler için 4 bin 537 konut ile 750 köy evinin inşası sürerken, bugüne kadar yapımı tamamlanan 1200 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Kaymakam Mehmet Soylu, 51 mahallede yerinde dönüşüm çalışmalarının ve deprem konutlarının inşasının sürdüğünü söyledi.

Vatandaşları güvenli konutlara yerleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Vatandaşımız en güvenli konutlarda oturmalı. Bunun birinci şartı ise iyi zemin. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, son hak sahibi evine geçene kadar durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. İslahiye'de kimse bir yıl önce bugünleri hayal bile edemezken, şu an afet konutlarımıza yerleşen, konteyneri boşaltan çok sayıda vatandaşımız var. Bu sayı çok kısa sürede 5 bini geçecek."

Soylu, 16 mahallede 750 köy evinin 120 metrekare 3+1 şeklinde yapıldığını belirterek, "Afetten etkilenen her köyümüzde, fay hattı geçmiyor ve diğer afetlerden dolayı riskli değilse vatandaşlarımızın konutunu yerinde yapıyoruz. İsterse toplu alanda, isterse 750 bin lira kredi, 750 bin lira da hibe veriyoruz, vatandaş kendi evini yapıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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