Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Pınarbaşı Mahallesi Siemens Kavşağı'nda depremlerde ağır hasar alan 6 katlı apartmanın yıkılması için çalışma başlatıldı.
Bina etrafında güvenlik önlemi alınırken, iş makinesiyle yıkımına başlanan bina kendiliğinden çöktü. ???????
Binanın enkazı, belirlenen alanlara kamyonlarla taşındı.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de Depremzedelere Yıkım Devam Ediyor - Son Dakika
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