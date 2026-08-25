İslam Medeniyeti Forumu Taşkent'te Başladı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "İslam Medeniyeti: Yeni Bakış Açısı, Yeni Keşifler" temalı Uluslararası Medya Forumu başladı.

Taşkent'te yeni inşa edilen İslam Medeniyeti Merkezi'nde düzenlenen foruma, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 46 ülkeden medya kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler, uzmanlar ve çok sayıda davetli katılıyor.

Forumun açılışında konuşan Özbekistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Şerzad Asadov, bilgi akışının sınır tanımadığı bir çağda yaşadıklarını belirterek, "Bir olayla ilgili bilgi, saniyeler içinde milyonlarca insana ulaşıyor." dedi.

Asadov, bununla birlikte dezenformasyon ve yalan haberlerin de hızla yayıldığına dikkat çekerek, dezenformasyon ve yapay zeka kaynaklı içeriklerin gazetecilik açısından yeni sınamalar oluşturduğunu belirtti.

Gazeteciliğin temel ilkelerinin, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin değişmeyeceğini vurgulayan Asadov, "Dürüstlük, tarafsızlık ve insanın çıkarları gazeteciliğin değişmez ölçütleridir." diye konuştu.

Asadov, uluslararası medyanın ülkeler ve halklar arasında "duvar değil, köprü" olması gerektiğini belirterek, Özbekistan'ın zengin tarihi ve kültürel mirasının çağdaş medya araçlarıyla dünyaya tanıtılmasının önemini vurguladı.

Ülkede faaliyet gösteren basın kuruluşlarına da değinen Asadov, halen ülkede 2 bin 700 medya kuruluşunun faaliyet gösterdiğini ve bunların yaklaşık yüzde 70'inin özel medya kuruluşu olduğunu ifade etti.

Forumda, Özbekistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muzaffer Kamilov'un mesajı da okundu.

Kamilov, mesajında, İslam medeniyetinin bilim, kültür ve düşünce tarihine katkılarının modern medya imkanlarıyla uluslararası kamuoyuna aktarılmasının önemine işaret etti.

İslam Medeniyeti Merkezi Başkanı Firdavs Abduhalikov ise forumun yalnızca bir buluşma değil, tarih, bilim ve kültürel miras ile medyayı bir araya getiren uzun vadeli bir uluslararası işbirliği platformu olduğunu belirtti.

Abduhalikov, İslam medeniyetinin gerçek ve insan merkezli yönünün dünyaya anlatılmasında medyaya önemli sorumluluk düştüğünü ifade ederek, forum kapsamında yeni belgeseller, televizyon programları ve uluslararası medya projelerinin hayata geçirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Forum kapsamında İslam Medeniyeti Merkezi'nin tanıtım filmi gösterilirken, Özbekistan'da ilk kez basılan İslam Medeniyeti Merkezi temalı posta pulları serisi de tanıtıldı.

Oturumlarda İslam medeniyeti ve medya ele alınacak

Üç gün sürecek forumda, İslam medeniyetinin tarihi mirasının tanıtılması, yeni medya araçlarının kullanımı ve Özbekistan'ın bu mirasın uluslararası alanda tanıtılmasındaki rolü ele alınacak.

Etkinlik boyunca "Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi: Büyük Bir Mirasın Yeni Kalesi", "Büyük Tarihi Şahsiyetler: İslam Mirasının Tanıtımında Yeni Medya Formatları", "Yüzyılları Birbirine Bağlayan Miras: İslam Medeniyetinin Manevi Özü", "Tarihi Mirastan Yeni Bir Rönesansa" ve "Özbekistan'ın İslam Medeniyetinin Tanıtılmasındaki Rolü" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Forum kapsamında Türkiye merkezli Mega Basım Yayınevi tarafından basılan ve Özbekistan'ın tarihi şahsiyetlerini doğu minyatür sanatı üzerinden ele alan "Özbekistan Tarihindeki Büyük Şahsiyetler Doğu Minyatürlerinde" adlı kitap albümünün tanıtımı da yapılacak.

Katılımcılar, ayrıca tarihi Semerkant şehrini de ziyaret ederek UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi mekanların yanı sıra İmam Buhari Külliyesi ve Hadis Çalışmaları Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezini gezecek.

Forumun, Özbekistan'ın İslam medeniyeti ve kültürel mirasının uluslararası kamuoyuna tanıtılmasının yanı sıra farklı ülkelerin medya kuruluşları arasındaki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.