İslami Cihad: Onurlu Anlaşma Başarıldı - Son Dakika
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İslami Cihad: Onurlu Anlaşma Başarıldı

İslami Cihad, Filistin halkı için İsrail'in saldırılarını durduracak bir anlaşma sağladı.

16.01.2025 05:16
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Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, Filistin halkı ve direniş gruplarının, İsrail'in saldırılarını durdurması, Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve esir değişimi yapılması için onurlu bir anlaşma dayatmayı başardığını duyurdu.

İslami Cihad'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Bugün halkımız ve direnişi, efsanevi kararlılıkları ve cesur, yiğit savaşçıları nedeniyle, saldırıları durdurmak ve (İsrail'in) geri çekilmesini sağlamak ve onurlu bir esir değişimi gerçekleştirmek için onurlu bir anlaşmayı dayattı." ifadelerine yer verildi.

İslami Cihad'ın "Gazze'deki Filistinlilere hizmet etmek ve bir sonraki aşamanın zorluklarına karşı çıkmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağının" teyit edildiği açıklamada, Filistinli direniş gruplarının "anlaşma şartlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak için tetikte kalacağı" vurgulandı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İslami Cihad: Onurlu Anlaşma Başarıldı - Son Dakika

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