İslamköy'de Ramazan Ekmeği Talebi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İslamköy'de Ramazan Ekmeği Talebi Artıyor

İslamköy\'de Ramazan Ekmeği Talebi Artıyor
19.02.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslamköy'deki kadın kooperatifi, ramazan dolayısıyla ekşi mayalı ekmeğe artan talebi karşılıyor.

Türk siyasetinde "baba" olarak anılan merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğduğu İslamköy'ün ekmeğine ramazan dolayısıyla talep arttı.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de kadınların kurduğu Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ramazan dolayısıyla artan talebi karşılamak için çalışıyor.

Isparta Valiliği, Atabey Kaymakamlığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 2019 yılında hayata geçirilen modern tesis sayesinde üretim kapasitesi artırılan kooperatif, bölge ekonomisine katkı sunuyor.

Ramazan ayının başlamasıyla artan talebe yetişmek için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan kadınlar, geleneksel yöntemlerle ekşi mayalı köy ekmeği ve hamur işlerini hazırlıyor. Odun ateşinde taş fırınlarda pişirilen ürünler, hem yerel halktan hem de çevre illerden talep görüyor.

Kooperatif Başkanı Saadet Duman, gazetecilere, İslamköy ekmeğinin köklü bir geleneği yaşattığını belirterek, ekşi mayalı köy ekmeğinin uzun süre bozulmadan kalabildiğini söyledi.

Katkı maddesi içermediği için sağlıklı olduğunu ifade eden Duman, "Ürünler yalnızca Isparta'dan değil, Antalya, Konya ve İstanbul gibi farklı illerden de ilgi görüyor. Özellikle ramazanda sahur ve iftarda tüketilmek üzere yoğun sipariş alıyoruz." dedi.

Kooperatifte çalışan 3 çocuk annesi Nurgül Duman ise üretimin sabah saatlerinde başladığını belirterek, "Önce hamurumuzu yoğuruyoruz, ardından siparişlere göre üretim yapıyoruz. Ekşi mayalı ekmeklerimiz daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.

Kooperatifin kadınlar için ekonomik ve sosyal açıdan önemli kazanımlar sağladığını vurgulayan Duman, kooperatifin kadınların kendi ayakları üzerinde durmasına katkı sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Süleyman Demirel, Yerel Haberler, İslamköy, Isparta, Ekonomi, Güncel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslamköy'de Ramazan Ekmeği Talebi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
13:43
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:28:38. #7.11#
SON DAKİKA: İslamköy'de Ramazan Ekmeği Talebi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.