İslamofobi Artışı: ABD-İsrail Saldırıları Sonrası Paylaşımlar
İslamofobi Artışı: ABD-İsrail Saldırıları Sonrası Paylaşımlar

10.03.2026 09:37
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Müslüman karşıtı içerikler sosyal medyada patladı.

28 Şubat'ta başlayan ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından çevrim içi ortamlarda Müslüman karşıtı (İslamofobi) içeriklerin arttığı belirlendi.

ABD merkezli Organize Nefret Araştırmaları Merkezi (CSOH) tarafından yayımlanan raporda, ABD merkezli sosyal medya şirketi X üzerinde 1 Ocak - 5 Mart tarihleri arasında yapılan paylaşımlar analiz edildi.

Buna göre saldırıların başladığı 28 Şubat'tan 5 Mart'a kadar platformda "dehşet verici, şiddet çağrısı içeren veya dışlayıcı söylemler barındıran" toplam 25 bin 348 Müslüman karşıtı paylaşım kaydedildi.

Bu verilere yeniden paylaşımlar da dahil edildiğinde bahsedilme sayısı 279 bin 417'ye ulaştı.

Raporda, birçok paylaşımda Müslümanların aşağılayıcı ifadelerle tanımlandığı, paylaşımlar arasında Müslümanların sınır dışı edilmesi, toplama kamplarına gönderilmesi veya toplu cezalandırılması çağrıları yer aldığı aktarıldı.

Araştırmacılar, saldırılarla ilgili siyasi söylemlerin bu artışa katkı sağladığını vurguladı. Raporda, bazı üst düzey ABD yönetimi yetkilileri ve Kongre üyelerinin çatışmaları dini terimlerle çerçevelediğine dikkat çekildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yaptığı basın açıklamasında, İran yönetimini nükleer silah sahibi olma hırsı taşıyan "dini fanatikler" olarak tanımlamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslamofobi Artışı: ABD-İsrail Saldırıları Sonrası Paylaşımlar

