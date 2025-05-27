İslamofobiye Karşı Avrupa'da Artan Müslüman Karşıtlığı - Son Dakika
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İslamofobiye Karşı Avrupa'da Artan Müslüman Karşıtlığı

27.05.2025 12:05
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Bakü'de düzenlenen konferansta, Avrupa'daki İslamofobinin medya ve yasal düzenlemelerle yayıldığı vurgulandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 3. Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Konferansı'nda Avrupa'da artan Müslüman karşıtlığının (İslamofobi) ayrımcı yasal düzenlemeler ve ifade özgürlüğü adı altında yapılan medya propagandasıyla genişlediği vurgulandı.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "3. Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Konferansı", ikinci gününde Bakü'de devam ediyor.

"Avrupa'da Müslüman Karşıtı Yasaların Kurumsallaşması" başlıklı panelde konuşan Strasbourg Büyük Cami Başkanı Said Aalla, Müslüman karşıtlığının artık yalnızca aşırı sağ çevrelerde değil, kendisini demokrat olarak tanımlayan siyasetçiler ile ana akım medya aracılığıyla da kendini gösterdiğini bildirdi.

"İfade özgürlüğü kisvesi altında yapılan yayınlar, propaganda içerikli söylemlere geniş yer ayırıyor." diyen Aalla, bu söylemlerin giderek daha fazla akademisyen, iş insanı, gazeteci ve sıradan vatandaş tarafından da desteklendiği vurguladı.

Aalla, Fransa'da Müslümanlara yönelik yasaların sadece dini özgürlükleri değil, aynı zamanda vatandaşlık haklarını da tehdit ettiğine dikkati çekerek, "Camilere yapılan baskınlar, başörtüsüne getirilen sınırlamalar ve Müslümanların sosyal hayatta karşılaştığı ötekileştirme, İslamofobinin sadece bireysel değil, kurumsal bir yapıya büründüğünü gösteriyor." dedi.

Medya aracılığıyla kamuoyu manipüle ediliyor

Tunuslu Profesör Abdülmacid Neccar ise Batı hukuk sistemlerinin Müslüman kimliğini hedef alan söylemleri meşrulaştırdığına dikkati çekti.

Güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle çıkarılan birçok yasanın Müslümanların haklarını kısıtladığını belirten Neccar, yasal düzenlemeler, görünüşte tarafsız olsa bile Müslüman karşıtlığının büyümesine, ayrımcılığın yasallaşmasına ve Müslümanlara yönelik kamu nefreti artışına katkı sağladığını kaydetti.

Neccar, özellikle Avrupa'da İslam'a yönelik artan ilgiyi engellemek isteyen bazı çevrelerin medya aracılığıyla kamuoyunu manipüle ettiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Danışmanı Hüseyin Işıksal da Kıbrıslı Türklerin yasa dışı izolasyon ve ambargoya maruz kaldığını ve "hem Türk hem de Müslüman" olmanın bedelini ödediğini belirtti.

Avrupa'daki Müslüman karşıtlığına benzer şekilde Kıbrıslı Türklerin ülkeleri gibi çifte standart ve geniş çapta ayrımcılığa maruz kaldığını anlatan Işıksal, Müslüman karşıtlığı tüm formları ve tezahürleri ile mücadele edilmesi gerektiğini vurgu yaptı.

Işıksal, Kıbrıslı Türklerin İslam ve Türk mirasını adadan silmeye uğraşanlarla mücadele ettiğini anlatarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Biz doğuştan gelen haklarımızdan, asil mirasımızdan, kutsal inançlarımızdan vazgeçmeyiz. Umarım Müslüman dünya, bizi bu kutsal mücadelede yalnız bırakmayacak."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Azerbaycan, Politika, Güncel, Medya, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslamofobiye Karşı Avrupa'da Artan Müslüman Karşıtlığı - Son Dakika

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