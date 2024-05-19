İsmail Kandemir için Ayasofya'da mevlit okundu - Son Dakika
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İsmail Kandemir için Ayasofya'da mevlit okundu

İsmail Kandemir için Ayasofya\'da mevlit okundu

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için açtığı davayı kazanan ve geçen hafta vefat eden İsmail Kandemir için Ayasofya-i Kebir Camii'nde mevlit programı düzenlendi. İstanbul Müftülüğü tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve kasideler okundu. Program sonunda İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu tarafından dua edildi.

19.05.2024 17:27
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Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için açtığı davayı kazanmasıyla tanınan ve geçen hafta vefat eden İsmail Kandemir için Ayasofya-i Kebir Camii'nde mevlit okundu.

Bursa'da 12 Mayıs'ta 79 yaşında vefat eden Kandemir için İstanbul Müftülüğü, yeniden açılması için uzun yıllar hukuki mücadele verdiği Ayasofya-i Kebir Camii'nde mevlit programı düzenledi.

İkindi namazı öncesi düzenlenen programda cami görevlileri ve müftülük personeli tarafından Kur'an-ı Kerim ve kasideler okundu.

Camiye gelen çok sayıda vatandaşın da takip ettiği programın sonunda İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu tarafından dua edildi.

Aynı zamanda Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı olan Kandemir, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali için 1994'ten itibaren çok sayıda dava açmış, son olarak Danıştay'da açtığı davayı 2016'da kazanmıştı.

Kaynak: AA

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