İsmail Yaşar, Nürnberg'de düzenlenen törenle anıldı

Güncel

(Nünberg) - Almanya'nın Nürnberg kentinde 2005 yılında katledilen İsmail Yaşar, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törenle anıldı. Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, "Yabancı düşmanlığı, aşırı sağcı ve şiddet yanlısı örgütlerle sadece polisiye önlemlerle çözüme ulaşmak mümkün değil. Irkçılık bir zehirdir. Bataklığı kurutmaksızın sinekleri ortadan kaldırmakla eş anlamlıdır" dedi.

Aşırı sağcı terör örgütü NSU tarafından 9 Haziran 2005'te Almanya'nın Nürnberg kentinde katledilen İsmail Yaşar, Nürnberg Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Bavyera Milletvekili Arif Taşdalen (SPD), Din Hizmetleri Ataşesi Vekili Bülent Şahin, Nürnberg Yeşiller Belediye Meclisi Üyesi Lamia Yiğit, Nürnberg Nordost SPD Bölge Başkanı Abdurrahman Gümrükçü, Nürnberg ve çevresindeki sivil toplum kuruluşların (STK) temsilcileri katıldı.

"Alman ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlarımızın dışlanması kabul edilemez"

Olayın gerçekleştiği yerde saygı duruşu ile başlayan törende konuşan Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, "İsmail Yaşar da bu vahşi ve kör terörün hedef aldığı masum vatandaşlarımızdan biri. 1980'li yılların ortalarından başlayarak ırkçı saldırıların hedefi haline gelen vatandaşlarımızın çektiği acılar, 2000'li yıllarda da maalesef hiç hız kesmeden devam etti. 1960'lı yılların başlarından itibaren büyük bir heyecanla gelen vatandaşlarımız Almanlarla kader birliği ederek, bir yandan kendi ekmeğinin peşinde koşan diğer yandan Alman ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlarımızın dışlanması, yabancı düşmanlığı ve ırkçı saldırlar maruz kalması kabul edilemez. Yabancı düşmanlığı, aşırı sağcı ve şiddet yanlısı örgütlerle sadece polisiye önlemlerle çözüme ulaşmak mümkün değil. Irkçılık bir zehirdir. Bataklığı kurutmaksızın sinekleri ortadan kaldırmakla eş anlamlıdır" dedi.

Bavyera SPD Milletvekili Taşdelen: "Geniş çaplı araştırma yapılması gerekirdi"

Anmaya katılan Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Milletvekili Arif Taşdelen de şunları söyledi:

"İsmail Yaşar öldürülmeden bir hafta önce birlikte çay içmiştik. Döner büfesine yakın okul çocukları da çok severdi. Parası olmayan öğrenciler bedava döner verirdi. Bavyera parlamentosunda NSU cinayetlerini araştırma komisyonu üyesiydim. İfadesini aldığımız teröristler sanki yanlış hareket etmiş ve haberleri yokmuş gibi ifade vermeleri şaşırtıcıydı. Bana kalırsa bu iki üç kişiyle olan bir terör değil. Bence geniş çaplı araştırma yapılması gerekirdi. Bu teröristlerin destekçileri olması lazım ki senelerce tutuklanmadan tüm Almanya'da serbestçe gezmişler. Bence bu sayfa kapanmadı. Umarım önümüzdeki seneler katillerin arkasındaki destekçileri ortaya çıkar. Böylece öldürülen insanlarımızın ve yakınlarının huzur bulur."

Konuşmaların ardından Din Hizmetleri Ataşesi Vekili Bülent Şahin dua etti. Nürnberg Plarrer Cami Hocası Arif Kaya Kur'an-ı Kerim okudu.