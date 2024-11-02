İsmailağa Camisi'nde Havaya Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

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(İSTANBUL) - Fatih'te İsmailağa Camisi'nin avlusunda havaya ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı. Şüphelinin, imamla arasında alacak meselesi olduğu bu nedenle ateş açtığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da İsmailağa Cami'nin avlusunda dün silahla ateş açan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih'te bulunan İsmailağa Camiisi'nde meydana geldi. Camiye gelen şüpheli avluda silahla havaya ateş açtıktan sonra buradan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İnceleme yapan ekipler, avluda 5 kovan buldu. Şüphelinin geldiği araç caminin arkasındaki Camcı Çeşmesi Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan şüpheli ile cami imamı arasında alacak meselesi olduğu ve bu sebeple camii avlusunda ateş açtığı öğrenildi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından şüpheliyi Üsküdar'da yakaladı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullandığı silah, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.