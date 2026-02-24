İspanya Bakanı Albares, Ukrayna'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
İspanya Bakanı Albares, Ukrayna'yı Ziyaret Etti

24.02.2026 13:07
Albares, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılı için Kiev'de Ukrayna ile dayanışmayı vurguladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümünde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.

24 Şubat 2022'de başlayan savaşın başlangıcından bu yana 5. kez Kiev'e giden Albares, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüşecek.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Albares'in "İspanya hükümeti ve halkının Ukrayna'ya olan dayanışmasını iletmek, Rusya'nın kentsel alanlara, sivil altyapıya ve enerji sistemine yönelik sürekli saldırılarına karşı Ukrayna'ya şimdiye kadar verilen İspanya'nın kararlı desteğini yinelemek için bu ülkeyi ziyaret ettiği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Albares'in dün Brüksel'de yapılan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısındaki konuşmasından şu ifadeler paylaşıldı:

"İspanya, başından beri Ukrayna'da egemenliği, toprak bütünlüğünü ve demokrasiyi desteklemiştir ve bu savaşın aynı zamanda Avrupa'ya ve değerlerine karşı bir saldırı olduğunu söylemiştir. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin, Ukrayna'nın demokrasi, çoğulcu, açık ve hoşgörülü bir toplum olmak istemesini ve Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak istemesini kabullenemiyor."

Diğer yandan Albares de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Dört yıl ölüm, şiddet ve acı. Dört yıl boyunca Ukrayna halkının saldırganlık karşısında gösterdiği direniş ve onur. Dört yıl boyunca İspanya'dan kararlı destek. Ukrayna'da, Avrupa'nın güvenliği ve kurmak istediğimiz uluslararası düzen de tehlikede. Ukrayna'yı savunmak aynı zamanda özgürlük, demokrasi ve insan onuru değerlerini savunmak anlamına gelir. Ukrayna'ya güvenlik sağlayacak adil ve kalıcı barışı destekliyoruz."

İspanya'nın Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Albares, "Savaşın yol açtığı acıları hafifletmek ve ülkenin saldırılara karşı kendini savunma ve yeniden yapılanma kapasitesini güçlendirmek için insani, siyasi ve ekonomik çabalara katkıda bulunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

