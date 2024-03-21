İspanya Başbakanı Gazze'deki Durumla İlgili Ürdün ve Katar'a Ziyarette Bulunacak

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Gazze'deki durumla ilgili 1-3 Nisan tarihlerinde Ürdün ve Katar'a resmi ziyarette bulunacağı açıklandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in kısa süre önce bu iki ülkeye yaptığı ziyaretlerin ardından bölgeye gidecek olan Sanchez'in, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşmesi planlanıyor.

Sanchez'in görüşmelerinde, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla bağlantılı olarak Orta Doğu'daki durumun öne çıkması öngörülüyor.

İspanya Başbakanı'nın, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını garanti etmek, ateşkes sağlamak ve İspanya'nın uzun süredir uluslararası toplumdan talep ettiği iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesine destek bulmak için görüşmeler yapması bekleniyor.