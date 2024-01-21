İspanya Başbakanı İsrail\'e ateşkes çağrısı yaptı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından dolayı eleştirdiği İsrail'e acil ve kalıcı ateşkes çağrısını yineledi.

Sanchez, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Coruna kentinde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, kız ve erkek çocuklarının ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'yi gelişigüzel bombalamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İsrail'den acil ve kalıcı ateşkes ilan etmesini istedi.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da insan haklarına saygı göstermesi gerektiğine dikkati çeken Sanchez, "Elbette ki sosyalistler, Hamas'ın İsrail'e karşı korkunç saldırısını kınıyor ama aynı kararlılıkla Netanyahu'dan Gazze'yi bombalamasını durdurmasını ve buraya insani yardımın girmesine izin vermesini bekliyor." şeklinde konuştu.

Sanchez, mitinge katılan PSOE üyesi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e atfen, "Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi'nin, Gazze ve Orta Doğu'da insan hakları bayrağını dalgalandırmasından olağanüstü gurur duyuyoruz." dedi.

İspanya Başbakanı, "İsrail ile Filistin arasındaki sorunlara kalıcı çözüm için uluslararası barış konferansı düzenlenmesi ve Filistin devletinin tanınmasıyla" ilgili uluslararası topluma yaptığı çağrıları yineledi.