 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İspanya Başbakanı İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya Başbakanı İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından dolayı eleştirdiği İsrail'e acil ve kalıcı ateşkes çağrısını yineledi. Sanchez, İsrail'in Gazze'yi gelişigüzel bombalamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İsrail'den acil ve kalıcı ateşkes ilan etmesini istedi. Ayrıca, uluslararası barış konferansı düzenlenmesi ve Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı İsrail\'e ateşkes çağrısı yaptı
21.01.2024 - 18:13,  Güncelleme: 18:18
Abone Ol

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından dolayı eleştirdiği İsrail'e acil ve kalıcı ateşkes çağrısını yineledi.

Sanchez, lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Coruna kentinde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, kız ve erkek çocuklarının ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'yi gelişigüzel bombalamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İsrail'den acil ve kalıcı ateşkes ilan etmesini istedi.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da insan haklarına saygı göstermesi gerektiğine dikkati çeken Sanchez, "Elbette ki sosyalistler, Hamas'ın İsrail'e karşı korkunç saldırısını kınıyor ama aynı kararlılıkla Netanyahu'dan Gazze'yi bombalamasını durdurmasını ve buraya insani yardımın girmesine izin vermesini bekliyor." şeklinde konuştu.

Sanchez, mitinge katılan PSOE üyesi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e atfen, "Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi'nin, Gazze ve Orta Doğu'da insan hakları bayrağını dalgalandırmasından olağanüstü gurur duyuyoruz." dedi.

İspanya Başbakanı, "İsrail ile Filistin arasındaki sorunlara kalıcı çözüm için uluslararası barış konferansı düzenlenmesi ve Filistin devletinin tanınmasıyla" ilgili uluslararası topluma yaptığı çağrıları yineledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İspanya, İsrail, Gazze, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika


09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:59:27. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya Başbakanı İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement