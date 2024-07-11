İspanya Başbakanı NATO'dan Gazze için birlik ve tutarlılık talep etti - Son Dakika
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İspanya Başbakanı NATO'dan Gazze için birlik ve tutarlılık talep etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO üyesi ülkelere hitaben yaptığı konuşmada, Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı 'birlik ve tutarlılığı' talep etti. Sanchez, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya desteklerinin çifte standart uygulamakla suçlanamayacaklarını ve Gazze için de aynı birlik ve tutarlılığı talep ettiklerini belirtti. Sanchez, vatandaşların tutarlı bir siyasi duruşa sahip olmalarının önemli olduğunu ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ettiklerini vurguladı.

11.07.2024 02:33
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO üyesi ülkelere hitaben yaptığı konuşmada, NATO'dan, Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı "birlik ve tutarlılığı" talep etti.

Sanchez, Washington'da düzenlenen NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'na katıldı.

İspanya Başbakanlık kaynaklarına dayandırılarak İspanyol basınında yer verilen haberlerde, Sanchez'in, basına kapalı NATO toplantısında yaptığı konuşmada, "Ukrayna'ya desteğimizi zayıflatacak çifte standart uygulamakla suçlanamayız. Tam tersine Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı takınılan birlik ve tutarlığın aynısını Gazze için de talep ediyoruz." dediği kaydedildi.

Sanchez, "Vatandaşlarımızın tutarlı bir siyasi duruşa sahip olduğumuzu, çifte standartların olmadığını anlamaları önemlidir. Uluslararası hukuku savunduğumuz için Ukrayna'yı desteklediğimizi söylüyorsak, aynısını Gazze'de de yapmalıyız. Ukrayna'da uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ediyorsak, Gazze'de de buna saygı gösterilmesini talep etmeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı NATO'dan Gazze için birlik ve tutarlılık talep etti - Son Dakika

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