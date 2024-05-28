İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, 'İspanya ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin güçlendiğinin bir örneği daha.' ifadesini kullandı. Sanchez, görüşmede haziran ayında düzenlenecek hükümetler arası zirveyi ele aldıklarını ve Filistin devletinin İspanya tarafından tanınması konusunu da ele aldıklarını belirtti.

28.05.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "İspanya ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin güçlendiğinin bir örneği daha." ifadesini kullandı.

Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili X hesabından açıklama yaptı.

İspanya Başbakanı, şunları kaydetti:

"Az önce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile konuştum. Her iki ülkenin haziran ayında Madrid'de düzenleyeceği hükümetler arası zirveyi onunla analiz ettim. İspanya ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin güçlendiğinin bir örneği daha. Ayrıca, Filistin devletinin İspanya tarafından tanınması ve şiddete kesin olarak son verecek barış anlaşmasına varılması ihtiyacını da ele aldık."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, Türkiye, İspanya, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:58 Kılıçdaroğlu’ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim
22:06 Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
22:04 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan’ı sadece 48 kişi dinledi 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi
19:58 Sinan Ateş cinayetinde dosyadan el çektirilen savcının istediği araçların PTS kayıtları ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde dosyadan el çektirilen savcının istediği araçların PTS kayıtları ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata
00:17 AB’den Türkiye’deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek AB'den Türkiye'deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek
00:15 Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti Kerem’den veda eder gibi açıklama Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama
23:57 Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin’i unutmadı Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'i unutmadı
23:44 İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto
23:30 Yine yaptı yapacağını Icardi’den geceye damga vuran ’’Fener ağlama’’ performansı Yine yaptı yapacağını! Icardi'den geceye damga vuran ''Fener ağlama'' performansı
23:03 Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor Icardi’den Dzeko’ya salvo Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo
22:37 Rams Park’ta tarihi anlar Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı
22:36 3 kişinin öldüğü kazada acı detay En mutlu akşamları olacaktı 3 kişinin öldüğü kazada acı detay! En mutlu akşamları olacaktı
21:58 1 dakikada kazanmışlardı Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi 1 dakikada kazanmışlardı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 01:17:31. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement