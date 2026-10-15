İspanya Başbakanı Sanchez, İrlanda'nın AB bütçe teklifini kabul edilemez buldu - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Sanchez, İrlanda'nın AB bütçe teklifini kabul edilemez buldu

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İspanya Başbakanı Sanchez, İrlanda'nın AB bütçe teklifini ülkesi için 'ne sürdürülebilir ne de kabul edilebilir' buldu. Brüksel'deki toplantı öncesi konuşan Sanchez, teklifi yetersiz gördüğünü, enerji şirketlerine yönelik AB çapında vergilerde müzakereye açık olduklarını söyledi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin altı aylık dönem başkanlığını yürüten İrlanda tarafından sunulan AB bütçe teklifinin, ülkesi açısından "ne sürdürülebilir ne de kabul edilebilir" olduğunu belirtti.

Sanchez, 27 üye ülkenin liderlerinin AB'nin gelecekteki bütçesi konusunda ilerleme kaydetmek üzere bir araya geldiği Avrupa Konseyinin Brüksel'deki toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

İrlanda tarafından sunulan bütçe teklifine katılmadığını vurgulayan Sanchez, "Bu teklifi açık bir şekilde yetersiz buluyorum. Bu, İspanya hükümeti açısından ne sürdürülebilir ne de kabul edilebilirdir." şeklinde konuştu.

Sanchez, diğer yandan büyük enerji şirketlerine yönelik AB çapında vergilerin getirilmesi gibi "öz kaynaklar" konusunda AB kurumları ve diğer ortaklarla müzakereye açık olduklarını söyledi.

İspanya'nın "ekonomik başarısı" sayesinde AB'ye net katkı sağlayan konuma doğru ilerlediğine dikkati çeken Sanchez, bunun hem sorumluluk duygusu yüklediğini hem de Avrupa projesine katkıda bulunmanın gururunu hissettirdiğini ifade etti.

AB bütçesinin hazırlanma süreci

AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor. AB ülkelerinin temsilcileri, son dönemde 2028-2034 dönemini kapsayacak yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve üzerinde çalışmalara ve müzakerelere yoğunlaşıyor.

Daha önce AB Komisyonu, 2028-2034 dönemi için yaklaşık 2 trilyon avro büyüklüğünde teklif sunmuştu. Komisyon, yeni bütçeyle güvenlik ve savunma, rekabet gücü, göç, enerji ve iklim dayanıklılığı gibi alanlardaki yeni ihtiyaçlara daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçenin daha esnek hale getirilmesini ve finansman programlarının sadeleştirilmesini amaçlıyor.

Yeni bütçenin 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebilmesi için siyasi anlaşmanın sağlanması gerekiyor. Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, Avrupa Parlamentosunun (AP) onayı ve üye ülkelerin AB Konseyinde oy birliğiyle alınıyor. Uzun vadeli AB bütçesi, üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları ve bütçenin hangi alanlara odaklanacağı gibi konularda sert tartışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA
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