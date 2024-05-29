İspanya\'da Kontroller ve Kısırlaştırma Sayesinde Sokaklarda Sahipsiz Köpek Bulunmuyor

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Her yıl 200 binden fazla köpek ve kedinin sokağa bırakıldığı İspanya'da barınaklar, kontroller ve kısırlaştırma sayesinde sokaklarda sahipsiz köpek bulunmuyor.

İspanya'da sivil toplum örgütü Affinty Vakfının verilerine göre, her yıl 200 binden fazla kedi ve köpek, sahiplerinin hayatını kaybetmesi veya onlara bakamaması nedeniyle sokağa terk ediliyor. Bu sayı, 2023'te 280 binle rekor seviyeye ulaştı.

Ülke genelindeki barınakların sayısı son yıllarda belirgin şekilde artırılarak 500'e yaklaştı. Bu barınakların yüzde 60 kadarı özel, geri kalanı da kamu tarafından finanse ediliyor.

Genelde kırsal alanlarda bulunan köpek barınakları, derme çatma olsa da asgari hizmeti veriyor.

İstatistiklere göre, barınaklara gelen kedi ve köpeklerin yaklaşık yüzde 40'ı sahiplendiriliyor.

İspanya'da daha önce uygulanan yöntemde, sahipsiz köpekler barınaklara götürüldüklerinde saldırganlık hallerinin devam etmesi halinde belli bir süre sonra uyutuluyordu. Bu uygulama 2023'te çıkarılan bir yasayla yasaklandı.

Yeni yasa ile köpekler sadece "insanların veya hayvanların güvenliği veya kamu sağlığına yönelik bir riskin varlığı halinde ya da tedavisi olmayan, acı çektiği bir hastalık olması durumunda yetkili veterinerler tarafından usulüne uygun olması şartıyla" uyutuluyor.

Belediyelere barınak yapma zorunluluğunun getirildiği, tasma olmadan köpek dolaştırmanın yasaklandığı yeni yasa ile ülkedeki tüm evcil hayvanlara çip takılırken, sokaktan barınaklara getirilen köpekler ve kediler hemen kısırlaştırılıyor.

"Terk edilen köpek sayısı azalmadı ama artık daha fazla yatırım, gönüllü yardımları ve barınak var"

Başkent Madrid yakınlarındaki "Salvando Peludos" adlı köpek barınağının çalışanı Jara Klea, AA muhabirine verdiği demeçte, "İspanya'da terk edilen köpek sayısı azalmadı ama artık daha fazla yatırım, gönüllü yardımları ve barınak var. Aynı zamanda halk daha da bilinçlendi." dedi.

Polisin sokaktan topladığı ve barınağa getirdiği köpeklere yeni bir sahip çıkana kadar ya da ömürleri boyunca burada baktıklarını söyleyen Klea, "Geçmişte köpekler uyutuluyordu artık bunu yasa dışı yaptılar. Köpekler, barınaklar sayesinde kamu için tehlike olmaktan çıktı. Burada bakımları çok daha iyi." ifadesini kullandı.

Barınaklarında yaklaşık 80 köpeğe baktıklarını ve aylık bütçelerinin 3 bin avro civarında olduğunu belirten Klea, "Bağışlar ve gönüllülerin yardımları oldukça önemli. İspanya'da birçok köpek barınağı küçük, bakımsız ve kötü şartlarda. Yatırım eksikliği halen var ama iyiye doğru gidiliyor." diye konuştu.

Saldırgan olan köpekleri diğer köpeklerden ayırdıklarını, adaptasyon için sosyalleşmeyi en önemli faktör olarak gördüklerini ifade eden Klea, barınaklarında köpekler için faaliyet, egzersiz ve oyun alanları oluşturmaya özen gösterdiklerini kaydetti.