Madrid'de Venezuelalı Göçmenler Eylemde - Son Dakika
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Madrid'de Venezuelalı Göçmenler Eylemde

Madrid\'de Venezuelalı Göçmenler Eylemde

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Meclis binası önünde toplanan bir grup Venezuelalı göçmen, siyasi sığınma hakkı tanınacağı açıklanan muhalif lider Edmundo Gonzalez'e destek eylemi düzenledi. Eylem, İspanya'da ana muhalefette yer alan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP), İspanya hükümetinin Gonzalez'i Venezuela devlet başkanı olarak tanımasına yönelik sunduğu önergenin tartışıldığı sırada gerçekleşti.

10.09.2024 21:16
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İspanya'nın başkenti Madrid'deki Meclis binası önünde toplanan bir grup Venezuelalı göçmen, İspanya hükümetince Madrid'e getirilen ve siyasi sığınma hakkı tanınacağı açıklanan muhalif lider Edmundo Gonzalez'e destek eylemi yaptı.

Meclis binası önünde toplanan kalabalık, "özgürlük" sloganları atarak, "Venezuela'da 28 Temmuz'da düzenlenen seçimde hile yapıldığını, muhalefetin adayı Gonzalez'in devlet başkanı olduğunu" savunan konuşmalar gerçekleştirdi.

Eylem, İspanya'da ana muhalefette yer alan sağ görüşlü Halk Partisinin (PP), İspanya hükümetinin Gonzalez'i Venezuela devlet başkanı olarak tanımasına yönelik sunduğu önergenin tartışıldığı sırada yapıldı.

PP'nin inisiyatifine destek veren muhalefetteki aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da eyleme katıldı.

Abascal, basına yaptığı açıklamada, "İspanya'da sol azınlık hükümetinin Edmundo Gonzalez'i ülkesinden çıkartarak hata ettiğini, muhalif liderin Venezuela seçimlerinin meşru kazananı olduğunu ve hükümet tarafından devlet başkanı olarak tanınması gerektiğini" iddia etti.

İspanya hükümetini, Başbakan Pedro Sanchez'i, Venezuela ile müzakereleri yürüten eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i eleştiren aşısı sağcı lider, "İspanya ve AB'nin Venezuela'da utanç verici politika yürüttüğünü" savundu.

İspanya Meclisinin azınlık hükümetinden Gonzalez'i Venezuela devlet başkanı olarak tanımasını isteyen, PP'nin sunduğu önergenin yarın yapılacak oylamada kabul edilmesi bekleniyor.

İspanya'daki azınlık hükümeti, Gonzalez'i Venezuela devlet başkanı olarak tanımayacağını, AB ile ortak hareket etmeye devam edeceğini, muhalefetin sadece hükümete zarar vermek için bu girişimde bulunduğunu öne sürüyor.

Hükümetin bir girişimde bulunması beklenmediğinden Meclisten çıkacak karar da sadece sembolik değer taşıyacak.

Edmundo Gonzalez'in Madrid'e getirilişi

İspanya hükümeti, Venezuela'da hakkında tutuklama emri çıkartılan muhalefet adayı Edmundo Gonzalez'i, eşi ile 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e getirmişti.

İspanya'dan siyasi sığınma talebinde bulunacağını belirtilen Gonzalez, Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olmuş, Ulusal Seçim Konseyince (CNE) Nicolas Maduro'nun devlet başkanı seçildiğinin duyurulmasının ardından da seçimde hile yapıldığını savunup, sonuçların geçersiz kabul edilmesini istemişti.

Venezuela'da savcılık da komplo kurmak, belgede sahtecilik ve yetki gasbı gibi çeşitli suçlardan Gonzalez hakkında cezai soruşturma başlatmıştı.

"Yasalara itaatsizlik" suçlamasıyla üç kez Cumhuriyet Savcılığına ifadeye çağırılan ancak "can güvenliği bulunmadığı" gerekçesiyle ifade vermeye gitmeyen Gonzalez hakkında "kaçma şüphesiyle" yakalama kararı çıkarılmıştı.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

CNE'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

İspanya hükümeti de Venezeula'daki seçimlerin kayıtlarının "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanıncaya kadar açıklanan seçim sonuçlarını tanımayacağı açıklamış ve AB'de Venezeula yönetimine karşı alınacak ortak kararlara da önderlik edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Madrid'de Venezuelalı Göçmenler Eylemde - Son Dakika

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