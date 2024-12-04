İspanya'da Yoksulluk Artıyor

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İspanya'da yayımlanan araştırma, ülkede sosyal eşitsizliğin son yıllarda giderek arttığını ve mevcut durumda 4,3 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını gösterdi.

Caritas Foessa Vakfının entegrasyon ve sosyal ihtiyaçlar üzerine yaptığı araştırmada, İspanya'da 4,3 milyonu yoksulluk sınırının altında olmak üzere ülke genelinde toplamda 9,4 milyon kişinin yoksulluğun eşiğinde olduğu belirtildi.

Araştırmada, İspanya nüfusunun sadece yüzde 45'inin tam entegrasyon durumunda olduğu, yoksulluk sınırında veya altında yaşayanların oranının ise 2018'e göre günümüzde yüzde 8 arttığı kaydedildi.

Verilere göre sosyal eşitsizlikte en temel etkenlerden biri konut sorunu olarak öne çıktı.

Araştırmada 2018'e oranla 4 puan artışla, mevcut durumda ülkedeki her dört haneden birinin, son yıllarda büyük artış gösteren kira ve satılık ev fiyatlarının neden olduğu konut sorunundan etkilendiği bildirildi.

Konut piyasasının, birçok haneyi, diğer temel ihtiyaçlarını karşılamada ciddi şekilde taviz vermeye zorladığı, ailelerin toplam gelirlerinden barınma masraflarının çıkarılmasında nüfusun yüzde 14'ünün (6,8 milyon kişi) yoksulluk sınırının altında kaldığı ifade edildi.

Bu oran Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerde ise yüzde 50'ye ulaştı.

Diğer yandan yoksulluk ile bağlantılı sosyal dışlanmanın kentlerde yaşayan ailelerin yüzde 54,6'sını etkilediği, kırsal kesimde de kötüleşme görüldüğü açıklandı.

Araştırmada kırsal kesimdeki ailelerde sosyal dışlanma oranının 2018'de nüfusun yüzde 8,7'sine denk gelirken 2024'te yüzde 11'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.