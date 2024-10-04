İspanya'dan Acil Ateşkes Çağrısı

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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Orta Doğu'da topyekun bölgesel bir savaşı durdurmaktan daha önemli bir şeyin olmadığını belirterek, acil ateşkes için herkesin çaba gösterilmesini istedi.

Albares, Meclis Dış İlişkiler Komisyonunda yaptığı konuşmada, "Savaş artık bitmeli, Gazze ve Lübnan'da acil ateşkes. İsrail'in Lübnan'a saldırıları gerilimi daha da artırdı ve topyekun bölgesel bir savaşın eşiğine getirdi." dedi.

İsrail'in Lübnan gibi bağımsız ve egemen bir ülkeye saldırılarının uluslararası insancıl hukuka uyulmasının zorunluluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Albares, " Batı Şeria'da son 20 yılda, Lübnan'da ise son 30 yılda en yüksek ölüm oranını görüyoruz. Bu nedenle tüm tarafların sivillerin yaşamlarına ve insanlığın en temel ilkelerine saygı duymasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyada mevcut durumda Orta Doğu'da topyekun bölgesel bir savaşı durdurmaktan daha önemli bir şeyin olmadığını, acil ateşkes için herkesin çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Albares, İspanya'nın şiddeti her zaman kınadığını, uyarılarının sadece İsrail'e değil Hamas, İran ve bölgedeki diğer aktörlere de yönelik olduğunu söyledi.

İspanyol Bakan, Lübnan'a bugün 1,5 ton ilaç ile acil tıbbi malzemeler sevk ettiklerini duyurdu.