İspanya'dan Filistin'e Destek Zirvesi - Son Dakika
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İspanya'dan Filistin'e Destek Zirvesi

İspanya, Filistin ile ilk hükümetler arası toplantısını gerçekleştirerek devletleştirmeye katkı sundu.

21.11.2024 15:46
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İspanya hükümeti, Filistin ile yaptığı ilk hükümetler arası toplantının diğer ülkelere örnek olmasını ve Filistin'in devletleştirilmesine katkı sağlamasını temenni etti.

İspanya'da iktidarda bulunan azınlık sol koalisyon hükümeti, 28 Mayıs'ta resmen tanıdığı Filistin Devleti ile ilk hükümetler arası zirvesini Madrid'de gerçekleştirdi.

Basının sadece görüntü almasına izin verilen toplantının ardından İspanya Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Bu toplantının düzenlenmesi, Filistin'in devletleştirilmesini uluslararası düzeyde projelendirmek ve teşvik etmeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. İspanya'nın attığı adımı diğer ülkeler de takip edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının, "İspanya'nın Filistin'in bugünü ve geleceğine bağlılığının sembolü" olduğu vurgulandı.

İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin Devletini resmi olarak tanımasının ardından ikili ilişkilerin siyasi anlamda güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtilen İspanya-Filistin 1. Hükümetler Arası Toplantısı'nda çalışma, eğitim, gençlik ve tarım olmak üzere dört başlıkta iki ülkenin bakanlıkları arasında memorandum imzalandığı bildirildi.

Ayrıca kabul edilen "İspanya-Filistin Ortak Barış Deklarasyonu"nda taraflar ve uluslararası toplumun katılımı ile barış konferansı düzenlenmesinin, iki devletli çözüm için öncelikli ve gerekli adımların atılmasını sağlayacak küresel ittifakın kurulmasının temelinin atıldığı vurgulandı.

Görüşmelerde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in gelecek yıllarda iki ülke halkının daha da yakınlaşması ve işbirliğinin genişletilmesi için çalışmalarına devam edeceğine dair garanti verdiği kaydedilerek, "İspanya'nın 2023'te bir önceki yıla oranla üç katına çıkardığı Filistin'e yardımlarını 2024'te de sürdürdüğü ve gelecek iki yılda en az 75 milyon avroluk destek vermeyi taahhüt ettiği" duyuruldu.

İspanya, "Filistin'e finans yardımının Avrupa Birliği tarafından sürdürülmesini teşvike, bölgede refah ve barış ufku sunmayı amaçlayan çözüm için çalışmaya devam edeceğini" açıkladı.

Başbakan Sanchez, "Gazze ve Lübnan'da derhal ateşkes sağlanması, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması, insani yardım girişinin sağlanması ve uluslararası hukuka ve insani hukuka saygı gösterilmesi" çağrısını yineledi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) rolünün bir kez daha teyit edilerek BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), BM Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanının kararlarına saygı gösterilmesi ve uyulması istendi.

Kaynak: AA

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