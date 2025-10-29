İspanya'dan HÜRJET Alımına Onay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İspanya'dan HÜRJET Alımına Onay

Haberin Videosunu İzleyin
29.10.2025 14:29  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İspanya\'dan HÜRJET Alımına Onay
Haber Videosu

İspanya, TUSAŞ'ın HÜRJET uçağını 3,12 milyar avroya satın almayı onayladı.

İspanya hükümeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in satın alımına onay verdi.

Bakanlar Kurulu'nun 28 Ekim'de yaptığı haftalık olağan toplantısında alınan kararda, "Bakanlar Kurulu, mevcut AE.09 (F5) uçağının yerine, savaş ve taarruz uçağı için Entegre Eğitim Sistemi (ITS-C) satın alınmasına ilişkin, tahmini değeri 3 milyar 120 milyon euro olan sözleşmeyi onayladı." denildi.

İspanya'nın Türkiye'den 45 adet HÜRJET satın alımıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararında şu ifadeler yer aldı:

"Bu sözleşmenin gerekliliği, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri'nin, savaş ve taarruz uçakları konusunda uzmanlaşmış pilotların eğitiminde kabiliyetlerin güncellenmesi, genişletilmesi ve yenilenmesi için gerekli gereksinimlerin karşılanmasını sağlayacaktır. Bu sistem (ITS-C), yeni ve karmaşık güvenlik senaryolarında operasyonlara yeterli hazırlığın sağlanmasını amaçlamaktadır. Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren 30 Kasım 2035'e kadar geçerli olacak ve uzatma imkanı bulunmamaktadır."

HÜRJETLERİN EN AZ 30 YIL GÖREV YAPMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

İlk sevkiyat uçağın 2029/2030 eğitim kursunda kullanılması ve HÜRJET'lerin en az 30 yıl görev yapması öngörülüyor.

Diğer yandan; "Infodefensa" adlı savunma ile ilgili haber sitesi de "Bu projede Airbus, havacılık sektörünün ulusal koordinatörü ve itici gücü olacak. Ona, Aciturri, Aernnova, Aertec, Airtificial, Amper, Centum, CESA, CLUE, GMV, Grabysur, Indra, Grupo Oesia, Orbital ve Sener'in olduğu İspanya'daki 15 büyük havacılık şirketi de katılım sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

TESLİMATLAR 2028'DE BAŞLAYACAK

Program kapsamında İspanya Sanayi Bakanlığı'ndan 5 yıla yayılacak 1,04 milyar euroluk kredi sağlanacağı belirtilen haberde, "Planlanan takvime göre teslimatların 2028 yılında başlaması ve ilk sevkiyat uçağın 2029/2030 eğitim kursu için platformda yer almaya ve eğitim almaya başlaması öngörülüyor. HÜRJET temelindeki yeni eğitim uçaklarının en az 30 yıl görev yapması bekleniyor." denildi.

"Actualidadaeroespecial" sitesi de, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararı, "Anlaşma, Airbus'ın tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, hizmet içi destek ve eğitim alanındaki uzmanlığının yanı sıra, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin gelişmiş yeteneklere sahip süpersonik, tek motorlu, iki kişilik bir eğitim uçağı olan HÜRJET'in yenilikçi tasarımından yararlanacak. Bu model, gelecekteki eğitim sisteminin üzerine inşa edileceği teknolojik temeli oluşturacak." ifadeleriyle duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Politika, Savunma, Türkiye, İspanya, Ekonomi, Güncel, TUSAŞ, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'dan HÜRJET Alımına Onay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’de Nadir Mammatus Bulutları Görüntülendi Fethiye'de Nadir Mammatus Bulutları Görüntülendi
Bahis skandalında 152 hakem PFDK’ya sevk edildi İşte isim isim liste Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
Milli maçta korku dolu anlar Hakem bir anda yere yığıldı Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı
Bursa’da demir kapının altında kalan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Bursa'da demir kapının altında kalan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var Yönettiği son 5 maç bomba 152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba
Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu 19 yıllık gerçek ortaya çıktı Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı
Sadettin Saran’dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
Melissa Kasırgası, Jamaika’nın güneybatısını vurdu Melissa Kasırgası, Jamaika'nın güneybatısını vurdu

16:27
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında
16:17
II. Abdülhamit’in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
16:07
Galatasaray’da flaş gelişme Barış Alper takımdan ayrılıyor
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
15:29
Ses kaydıyla her şey ifşa olmuştu Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar
Ses kaydıyla her şey ifşa olmuştu! Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar
15:28
Gebze’deki felaket göz göre göre gelmiş
Gebze'deki felaket göz göre göre gelmiş
15:12
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
14:05
Gebze’de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı
13:02
Eski Kemer Belediye Başkanı’na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2025 17:11:58. #7.11#
SON DAKİKA: İspanya'dan HÜRJET Alımına Onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.