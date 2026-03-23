İspanya'dan İsrail'e Sert Kınama
İspanya'dan İsrail'e Sert Kınama

23.03.2026 14:31
İspanya, İsrail'in Lübnan'daki hedeflerine yönelik yıkım emrini uluslararası hukuku ihlal olarak kınadı.

İspanya hükümeti, İsrail hükümet yetkililerinin, İsrail ordusuna Litani Nehri üzerindeki tüm köprüleri ve sınır köylerindeki Lübnanlı sivillerin evlerini yıkma emri vermelerini şiddetle kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, İsrail yetkililerinin, İsrail ordusuna Litani Nehri üzerindeki tüm köprüleri ve sınır köylerindeki Lübnanlı sivillerin evlerini yıkma emri verdiği yönündeki açıklamalarını en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu, uluslararası insancıl hukukun açık ve kasıtlı bir ihlalidir." denildi.

"İspanya, Lübnan topraklarını izole etme ve bölme girişimlerini kesin bir dille kınamakta ve Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesini talep etmektedir" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, "konut, sağlık tesisleri gibi sivil altyapıların uluslararası hukuka göre asla askeri hedef olarak kullanılamayacağı" vurgulandı."

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları, "uluslararası insancıl hukukun en temel ilkelerini ihlal ederek, masum sivillerin hayatlarını yok etmek" olarak değerlendirildi ve uluslararası topluma "Bu eylemlerin cezasız kalmasını önlemek, Lübnan Hükümeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kendi yetkisi altında pekiştirme çabalarına desteği güçlendirmek için harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1029 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 786 kişinin yaralandığını kaydederken, Afet Yönetimi de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da 22 Mart'ta, İsrail ordusuna "Litani Nehri üzerindeki tüm köprüleri derhal imha etme ve sınır köylerindeki Lübnanlı sivillerin evlerini yıkma talimatı verdiklerini" açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, İspanya, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'dan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika

SON DAKİKA: İspanya'dan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
