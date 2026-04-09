İspanya'dan Lübnan İçin Ateşkes Çağrısı

09.04.2026 12:29
Dışişleri Bakanı Albares, ABD-İran ateşkesinin Lübnan'ı da kapsamasını istedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiği yönündeki taleplerini yineledi.

Bakan Albares, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasında yapılan geçici ateşkesi değerlendirdi.

Albares, ateşkesin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulmasını içermemesinin akıl almaz olduğunu ve bu ülkeye yönelik saldırılar durmadığı sürece ateşkesin gerçekçi olmadığını belirtti.

"Lübnan'da yaşananlar, tüm insanlığın vicdanı için gerçek bir utanç kaynağıdır." diyen Albares, İsrail'in, Lübnan'daki saldırılarının başlangıcından bu yana en acımasız saldırısını, bir umut ışığı olarak gösterilen ateşkesin yürürlüğe girdiği gün yapmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Albares-Erakçi telefon görüşmesi

Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile dün telefonda görüştüğünü aktaran Albares, İspanya'nın Pakistan'ın arabuluculuğunu desteklediğini, ateşkesin sağlamlaştırılması gerektiğini ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıların durdurulması konusunda kararlılık gösterilmesini ilettiğini dile getirdi.

Albares ayrıca İranlı mevkidaşından, herhangi bir uyruğa sahip herhangi bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçişinin en kısa sürede garanti altına alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı sırtından vurdu Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı sırtından vurdu
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet Kardeşi başka bir adamla basmış Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış
Fatih Terim’den Lucescu’ya veda Fatih Terim'den Lucescu'ya veda
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı Hastane odasından ilk kare geldi Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı! Hastane odasından ilk kare geldi
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
