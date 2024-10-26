İspanya'dan Orta Doğu için Acil Ateşkes Çağrısı

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İspanya hükümeti, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırının ardından Orta Doğu'da gerilimin tırmanışını engelleme ve acil ateşkes çağrısı yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarının ardından İspanya hükümeti, taraflardan itidal talep ederek, Orta Doğu'nun istikrarını ciddi şekilde tehlikeye sokan şiddet olaylarının durdurulması ve gerilimin tırmanışını engelleme çağrısını yineler." ifadesi kullanıldı.

"Orta Doğu'daki krize son verilmesi gereklidir ve acildir." denilen açıklamada, "Gazze ve Lübnan'da derhal ateşkes ilan edilmesi, insani felakete karşı büyük yardım ulaştırılması, rehinelerin serbest bırakılması ve uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi" istendi.

Açıklamada ayrıca, bölgede istikrarın ancak diplomatik bir çözümle sağlanabileceği vurgulanarak, "İspanya, barışa giden yolu açmak için istikrarı yeniden tesis etme konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve ortaklarımızla birlikte bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edecektir." ifa?desine yer verildi.

Açıklamada İspanya hükümetinin İsrail'in İran'a saldırılarını kınamaması dikkati çekti.