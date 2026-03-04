İspanya'dan Türkiye'ye Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya'dan Türkiye'ye Destek Mesajı

04.03.2026 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Dışişleri Bakanı, İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısını kınadı ve dayanışma belirtti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesi sonrası Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yayımladı.

Albares, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Bakan Albares, "İran'ın ülkelerine ( Türkiye'ye) yönelik füze saldırısını şiddetle kınadığımızı ve bu saldırı sonrasında Türk hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı ilettiğimi belirttim." ifadelerini kullandı.

Albares ayrıca, "İspanya, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve diplomatik müzakerelere geri dönülmesi çağrısını yinelemektedir. Tüm tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesini talep ediyoruz. Barış için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

İspanya'dan ABD'ye yalanlama

Diğer yandan Albares, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'un İspanyol üslerindeki tesislerini İran'a karşı operasyonlar için kullanmasına izin vermeyi reddetmesi üzerine ticaret ambargosu tehdidinde bulunmasının ardından, İspanya'nın "ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiği" yönündeki açıklamasını reddetti.

Albares, Ser radyosuna yaptığı açıklamada, "Bunu kesinlikle reddediyorum. İspanya hükümetinin Orta Doğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu zerre kadar değişmedi." dedi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, İspanya, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'dan Türkiye'ye Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İran, Katar’daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu İran, Katar'daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu
ABD’den kritik Orta Doğu adımı Sayıları 9 binden fazla ABD'den kritik Orta Doğu adımı! Sayıları 9 binden fazla
CIA’in İran planı deşifre oldu Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar CIA'in İran planı deşifre oldu! Muhalif Kürtleri sahaya sürüyorlar
Savaş sürerken rota Türkiye’ye çevrildi O ilimiz bölgenin merkezi olabilir Savaş sürerken rota Türkiye'ye çevrildi! O ilimiz bölgenin merkezi olabilir
Savaşta korkulan oldu Katar da İran’a karşı operasyonlara katıldı Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı

22:39
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:04:42. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya'dan Türkiye'ye Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.