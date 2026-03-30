Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya'dan UNIFIL Askerine Tepki

30.03.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Sanchez, Lübnan'da öldürülen Endonezyalı askeri kınayarak İsrail'i düşmanlıkları durdurmaya çağırdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar sırasında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) bağlı görev yapan Endonezyalı bir askerin hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Dün sabah erken saatlerde Lübnan'da yeni bir kırmızı çizgi aşıldı. Bu saldırıda bir UNIFIL askeri hayatını kaybetti, üç asker ise yaralandı. İspanya bu eylemleri şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Endonezyalı askerin ölümüne neden olan "merminin kaynağının açıklığa kavuşturulmasını" talep eden Sanchez, "İspanya hükümeti olarak İsrail hükümetini düşmanlıkları durdurmaya çağırıyoruz. BM barış gücü misyonlarına yönelik saldırılar, tüm uluslararası topluma karşı haksız bir saldırganlık eylemidir. Ayrıca, hayatını kaybeden askerin ailesine ve tüm UNIFIL personeline en içten taziyelerimizi iletiyoruz." sözlerine yer verdi.

Diğer yandan Savunma Bakanı Margarita Robles de gazetecilere yaptığı açıklamada, dün bir Endonezya askerinin öldürüldüğüne değinerek, "Birkaç dakika önce de bir konvoya düzenlenen başka bir saldırıda ikinci bir Endonezya askeri öldürüldü. Son derece endişeliyiz. İspanya, Birleşmiş Milletlerden bu durumun sona ermesi için İsrail'e karşı ısrarcı olmasını ve Lübnan'daki barış gücü misyonuna saygı gösterilmesini talep etti." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Madrid, Güncel, Son Dakika

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım

14:03
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu
Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:29
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:14
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
12:41
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 14:35:44. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.