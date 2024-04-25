İspanya Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin 'Kanıt' kitabını inceledi - Son Dakika
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İspanya Dışişleri Bakanı, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin 'Kanıt' kitabını inceledi

İspanya Dışişleri Bakanı, İsrail\'in Gazze saldırılarına ilişkin \'Kanıt\' kitabını inceledi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 'Kanıt' kitabını inceleyerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarına dair belge niteliğindeki fotoğrafları gördü. Kitap, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları belgeleyerek, beyaz fosfor kullanımı da dahil olmak üzere insanlık suçlarını ortaya koyuyor.

25.04.2024 14:08  Güncelleme: 14:10
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabını inceledi.

İspanya Dışişleri Bakanlığının başkent Madrid'deki "Viyana Sarayı" binasında bir grup yabancı basın mensubuyla bir araya gelen Albares'e, AA Madrid Muhabiri Şenhan Bolelli tarafından "Kanıt" kitabı tanıtıldı.

Kanıt'ı inceleyen Albares, AA Genel Müdürlüğü adına kendisine hediye edilen kitap için teşekkür etti.

"Kanıt" kitabı İsrail'in suçlarını belgeliyor

İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara başta Batılı ülkeler olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken, çoğu ülke katliamlar için "delil yetersizliği" tezini ileri sürdü.

Söz konusu iddialar üzerine AA, saldırıların başından bu yana önemli bir görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.

Uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, "Kanıt" ismiyle yayımlandı.

Kanıt'ta, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.

BM Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'ne göre kullanılması suç olan ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da kitapta yer aldı.

Kaynak: AA

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