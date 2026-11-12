İspanya genelinde işçiler ve protestocular maaş ve konut talebiyle genel greve gitti

İspanya genelinde işçiler ve protestocular maaş ve konut talebiyle genel greve gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya genelinde işçiler ve protestocular, daha yüksek maaş, uygun fiyatlı konut ve artan yaşam maliyetini hafifletecek önlemler talebiyle genel grev düzenledi. Grevde işçiler ve protestocular bu talepleri ülke çapında dile getirdi.
MADRİD, 12 Kasım (Xinhua) -- İspanya genelinde işçiler ve protestocular, daha yüksek maaş, uygun fiyatlı konut ve artan yaşam maliyetini hafifletecek önlemler talebiyle genel grev düzenledi.
Kaynak: Xinhua
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