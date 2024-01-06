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İspanya, Kosova Cumhuriyeti pasaportunu tanıdı - Son Dakika
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İspanya, Kosova Cumhuriyeti pasaportunu tanıdı

Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, İspanya'nın Kosova Cumhuriyeti pasaportunu tanıdığını duyurdu. Bislimi, Kosova vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği Şengen Bölgesi'ne İspanya'nın da katıldığını belirtti. Kosova'nın 2008'de ilan ettiği bağımsızlık, İspanya, Yunanistan, Romanya, Slovakya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere 5 AB üyesince tanınmıyor.

İspanya, Kosova Cumhuriyeti pasaportunu tanıdı
06.01.2024 - 21:45,
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Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, İspanya'nın Kosova Cumhuriyeti pasaportunu tanıdığını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Bislimi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bislimi, Kosova vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği Şengen Bölgesi'ne ülkelerine İspanya'nın da katıldığını belirterek, "Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü (DG Home), artık İspanya'nın da Kosova Cumhuriyeti pasaportlarını tanıdığını duyurdu. Yani bu ülkeye artık vizesiz seyahat edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bislimi, yakında Kosova vatandaşlarını olumlu yönde etkileyecek başka güzel haberler de vereceklerinin altını çizdi.

Kosova vatandaşları, 1 Ocak'tan itibaren Şengen Bölgesi'ne 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vizesiz gidebiliyor.

Kosova'nın 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı ilan ettiği bağımsızlık, İspanya, Yunanistan, Romanya, Slovakya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere 5 AB üyesince tanınmıyor.

İspanya dışındaki söz konusu AB ülkeleri, Kosova Cumhuriyeti seyahat belgelerini tanıyordu.

Kaynak: AA
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