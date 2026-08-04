İspanya, Meksika, Sırbistan ve Slovakya... Dünya kültürleri Bakırköy’de buluştu - Son Dakika
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İspanya, Meksika, Sırbistan ve Slovakya... Dünya kültürleri Bakırköy’de buluştu

İspanya, Meksika, Sırbistan ve Slovakya... Dünya kültürleri Bakırköy’de buluştu
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27'nci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Bakırköy'de sahne alan İspanya, Meksika, Sırbistan ve Slovakya dans ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda sergiledikleri gösterilerle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

(İSTANBUL)- 27'nci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Bakırköy'de sahne alan İspanya, Meksika, Sırbistan ve Slovakya dans ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda sergiledikleri gösterilerle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçeye gelen dans grupları, Bakırköy'de ağırlandı. Büyükçekmece Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ve Bakırköy Belediyesi ev sahipliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen gösterilerde, farklı ülkelerin kültürlerini danslarıyla yansıtan ekipler, izleyenlere unutulmaz bir kültür buluşması yaşattı. Programda dansçıları karşılayan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, gösterileri ilgiyle izledi. Festival kapsamında Bakırköy'ü ziyaret eden İspanya, Meksika, Sırbistan ve Slovakya ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda sergiledikleri dans performanslarıyla büyük ilgi gördü. Geleneksel danslarını kendilerine özgü kostümleri ve müzikleri eşliğinde sergileyen dansçılar, meydanda renkli görüntüler oluşturdu.

İSPANYA EKİBİNE DÜNYA KUPASI SÜRPRİZİ

Festival coşkusunun Bakırköy'e uzandığı etkinlikte İspanya ekibi ise kendileri için hazırlanan mesajla karşılandı. İspanyolca olarak hazırlanan ve Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan mesajda, "Hoş geldiniz! Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı tebrik ederiz!" ifadeleri yer aldı. Mesajı gören İspanyol dansçılar, kendileri için hazırlanan bu özel karşılama karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İspanya, Meksika, Sırbistan ve Slovakya... Dünya kültürleri Bakırköy’de buluştu - Son Dakika

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