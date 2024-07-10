İspanya Milli Takımının başarılı futbolcuları göç hikayeleriyle dikkat çekiyor - Son Dakika
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İspanya Milli Takımının başarılı futbolcuları göç hikayeleriyle dikkat çekiyor

İspanya Milli Takımı'nın başarılı futbolcuları Lamine Yamal ve Nico Williams, göçmen ailelerden gelen ve zorlu hayat hikayeleriyle dikkat çekiyor. Her iki futbolcunun aileleri düzensiz göçmen olarak İspanya'ya gelmiş ve büyük mücadeleler sonucunda burada hayatlarını kurmuşlardır. Yamal ve Nico'nun başarıları ve köklerini unutmamaları, onları hem futbol hem de siyaset gündeminde ön plana çıkarmaktadır.

10.07.2024 17:17
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Düzensiz göçmen sorununun gündemde olduğu İspanya'da, göçmen ailelerden gelen ve "UEFA Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası"nda İspanya'yı finale taşıyan milli futbolcular Lamine Yamal ve Nicholas (Nico) Williams, inanılmaz, zorlu ve mütevazi hayat hikayeleriyle hayranlık uyandırıyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı'nın başarısında büyük paya sahip olan Yamal ve Nico'nun ortak kadere sahip ailelerinin göç hikayeleri dikkati çekiyor.

Her iki futbolcu da İspanya'da doğmuş olsa da ailelerinin düzensiz göçmen olarak İspanya'ya geliş hikayeleri benzerlik gösteriyor.

Nico'nun ailesinin Gana'dan İspanya'ya uzanan zorlu hikayesi

Ganalı Felix Williams ve Maria Comfort'un oğlu olan Nico, 12 Temmuz 2002'de İspanya'nın kuzeyindeki Bilbao kentinde doğmuş olsa da ailesinin zorlu bir yolculuktan sonra kaçak olarak İspanya'ya giriş yaptığı ve büyük mücadeleden sonra yasal olarak burada hayatlarını kurmayı başardıkları biliniyor.

İspanyol basınında bugünlerde oldukça sık yazılan ve Nico'nun da ancak yetişkin olduktan sonra ailesinden öğrendiği hikayeye göre, Felix Williams ve Maria Comfort çifti, 1994'da daha iyi bir yaşam için Gana'yı terk ediyor.

Sahra çölünü geçip Fas sınırında olan Melilla kentindeki dikenli telleri aşarak İspanya'ya giriş yapan Ganalı çift, Caritas adlı sivil toplum örgütüne bağlı bir avukatın yardımıyla, uzun süren sürecin ardından İspanya'da yasal olarak yaşama iznini alıyor.

Nico'nun kendisi gibi futbolcu olan ve Athletic Bilbao takımında birlikte oynadıkları ağabeyi İnaki Williams Gana Milli Takımı'nı seçerken, Nico ise 18 yaş altı ile 2020'de başladığı İspanya Milli Takımı kariyerini sürdürüyor.

16 yaşında Avrupa futbol tarihine geçen Lamine Yamal, nereden geldiğini asla unutmuyor

Diğer yandan Fransa maçının 21. dakikasında attığı İspanya'nın beraberlik golüyle Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç (16 yaş 362 gün) futbolcusu olarak tarihe geçen Yamal da köklerini unutmuyor.

Faslı bir baba ve Ekvator Ginesinden bir annenin çocuğu olarak Barselona kentinin kuzeyindeki işçi mahallerinden Rocafonda'da doğan ve büyüyen Yamal, çok genç yaşta olmasına rağmen geleceğin en büyük futbol yıldızlarından biri olarak gösteriliyor.

Babaannesinin yaklaşık 30 yıl önce çalışmak için Barselona'ya göç etmesiyle, ailesinin kaderini paylaşarak, işçi ve göçmen sınıfının çoğunlukta olduğu Rocafonda Mahallesi'nde yetişen Yamal, formasını giydiği Barcelona takımında olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nda da attığı gollerde, mahallesinin posta kodu olan "304" sayısını elleriyle işaret ediyor.

Yamal, aynı zamanda milli formasının altında giydiği kramponlarını da, babasının ülkesi Fas'ın bayrağının renklerinden seçiyor.

Nico ve Yamal siyasette de gündeme geliyor

Milli Takım'da da çok iyi arkadaş olan siyahi bu iki futbolcu Nico ve Yamal, sadece futbolda değil aynı zamanda ülke siyasetinde de gündeme geliyor.

Son dönemlerde Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru düzensiz göçün en büyük destinasyonu olan Kanarya Adaları'nda bekleyen 6 binden fazla refakatsiz çocuk göçmen sorununun ülke siyasetinde birinci gündem maddesi olurken, hükümet ile muhalefetteki sağ ve aşırı sağcı partiler arasında göçmen politikası tartışılıyor.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Meclis Sözcüsü Gabriel Rufian, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox'un düzensiz göçmenlere ilişkin politikalarını Nico ve Yamal'ı kullanarak eleştirdi.

Rufian, "PP ve Vox'un istediği yasalar uygulanırsa İspanya Milli Takımı'nın en iyi iki futbolcusu (Nico ve Yamal) takımda olamazlar ve Milli Takım, Andorra ile bile berabere kalamaz." yorumunda bulundu.

İspanyol basınında, UEFA Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki performanslarıyla övgü üstüne övgü alan bu iki futbolcudan Nico 12 Temmuz'da 22. yaş gününü, Yamal ise 13 Temmuz'da 17. yaş gününü kutlayacak.

Spor basını, Barcelona takımının Nico Williams'ı transfer etmek için Athletic Bilbao ile anlaşmaya çok yakın olduğunu ve gelecek sezon Yamal-Nico ikilisinin büyük olasılıkla Katalan takımında birlikte forma giyeceğini iddia ediyor.

Kaynak: AA

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