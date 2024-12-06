İspanya TIMSS 2023'te Sınıfta Kaldı

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Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarına göre İspanya gerek Avrupa Birliği (AB) gerekse Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri ortalamalarının altında kaldı.

Türkiye'nin matematik ve fen alanlarında gelişme gösteren 5 ülkeden biri olduğu TIMSS sonuçlarında İspanya, matematikte teste katılan OECD veya AB ülkesi arasında 28. sırada yer alırken, fen bilimlerinde daha da aşağıya düştü.

İspanya'nın en büyük işçi sendikası İşçi Komisyonları Sendikası'nın (CCOO) Öğretim Federasyonu Eğitim Politikası Sekreteri Alonso Gutierrez, TIMSS sonuçlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Sorun eğitim modelinde

"En önemli olan ve dikkate alınması gereken konu öğretme ve öğrenmeye nasıl yaklaştığımızdır." diyen Gutierrez, "Sorun eğitim modelinde. Bu konuda en çok sorun yaşayan Avrupa ülkeleri, geçiş yapmamış Avrupa ülkeleridir. 20. yüzyılın ikinci yarısından hatta daha gerisinden kalma eğitim sistemleriyle günümüzde yeterlilik olmaz." dedi.

Gutierrez, "içerik bilinmeden yeterliliğin geliştirilemeyeceğini" vurgulayarak, "Matematikte öğretim modelini çok ciddiye almalıyız. Yıllardır sürdürdüğümüz öğretim modelini değiştirmemiz gerekiyor. Ezberi öne çıkaran, mekanik öğrenme sürecinden çıkmalıyız. 9-10 yaşındaki bir çocuğun eğitim yılının çeyreğini sadece bölme, çarpma işlemlerine ayırmasının pek bir anlamı yok." görüşünü savundu.

İspanya'da hem ilk hem de orta öğretimde öğrencilerin "pragmatik değil mekanik bir öğrenme süreci geçirdiklerini ve anlayarak öğrenmeden koptuklarını" dile getiren Gutierrez, "Matematikte olan sorunlar fen bilimlerinde de var. Mesela iklim değişikliği gibi sorunların yeterince anlaşılmamasının aslında açık bir şekilde öğrenme metoduyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu konu eğitim sisteminde gerektiği gibi ele alınmıyor." eleştirisinde bulundu.

CCOO Öğretim Federasyonu Eğitim Politikası Sekreteri, "TIMSS'in tablosuna bakarsanız İspanya'dan çok az öğrenci üst sıralarda yer alıyor ve çok fazla öğrenci de düşük seviyelerde bulunuyor. Bu benim için bir hayal kırıklığı. İspanyol veya Fransız eğitim sistemleri öğretme ve öğrenme süreçlerine akademik yaklaşıma oldukça bağlı. Sorun eğitim modelinde." dedi.

Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel bağlamdaki farklılıkları da temel bir sorun

İspanya'daki eğitim sistemindeki sorunların TIMSS veya PISA puanlamalarının ötesinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Gutierrez, bir diğer temel sorunun ise öğrencilerin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel bağlamdaki farklılıklarıyla ilgili olduğunu, mevcut sistemin bu farklılıkları telafi edemediğini söyledi.

Gutierrez, her şeye rağmen "TIMSS'in puan tablosunu bir futbol ligi gibi göremeyiz. Burada şampiyonluk yarışı yok. Yani İspanya açısından büyük endişe verici olduğu görüşlerine katılmıyorum. Ülkeler arasındaki puan farkları çoğu kez çok küçük seviyede ve istatistiksel olarak bu ülke veya bu bölge diğerlerinin önünde demek çok zor. Genel eğilim, İspanyol eğitim sisteminin Avrupa eğitim sisteminin parametreleri içerisinde kalması yönündedir." değerlendirmesinde bulundu.

TIMSS sonuçları İspanya için olumsuz ve alarm verici düzeyde

Diğer yandan İspanya'da devlet okullarındaki öğretmenlerin sendikası ANPE de TIMSS sonuçlarının İspanya için "olumsuz ve alarm verici düzeyde" olduğunu duyurdu.

ANPE yazılı açıklama yaparak, TIMSS puanlamasında İspanya'da özerk yönetimler arasında ve kız ve erkek çocukları arasındaki "uçurumun açılmasının daha fazla sürdürülebilir olmadığı" belirtilerek, "Ülke genelinde eğitimin omurgası devlet okullarında olmalıdır. Eğitimde temel konular, eşitsizliklerin önlendiği, daha adil ve daha uyumlu bir sistem için ortak bir düzenleme yapılmalıdır." çağrısında bulundu.

TIMSS'in raporunda İspanya matematikte 498 puan alırken, bu alanda OECD ortalaması 525, AB ortalaması da 514 olarak çıktı.

Fen bilimlerinde ise İspanya 504 puanda gözükürken, bu alanda OECD ortalaması 526, AB ortalaması ise 513 olarak verildi.

Bu iki alanda İspanya, AB ülkeleri arasında sadece Fransa ve Belçika'nın üzerine çıkabildi.

Yaklaşık 9 yıldır TIMSS puanlamalarında düşüşe geçen İspanya'da Katalonya, Balear Adaları, Kanarya Adaları ve Endülüs özerk bölgeleri puanlamada en alt sıralarda yer aldı.

Ayrıca 10 yaşındaki İspanyol öğrencilerin yüzde 38'inin matematik seviyesinin düşük veya çok düşük olması da öne çıktı.

Türkiye puanını en fazla artıran ülke oldu

Toplamda 658 bin 172 öğrenciyle gerçekleştirilen 2023 TIMSS uygulamasına, 4'üncü sınıf düzeyinde 58 ülke, 8'inci sınıf düzeyinde ise 44 ülke katıldı.

TIMSS sonuçlarında OECD üyesi ve tüm ülkeler arasında her iki alanda da puanını en fazla artıran ülke olan Türkiye, 4. sınıf fen alanında Avrupa ülkeleri arasında birinci sıraya, matematik alanında ise 2'nci sıraya yükseldi.