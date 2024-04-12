İspanya ve İrlanda, İsrail'e ateşkes çağrısı yaparak Filistin devletinin acil tanınmasını istedi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırını durdurup ateşkes ilan etmesi, uluslararası topluma da Filistin devletini acil tanıma çağrısı yaptı.
İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin devletinin tanınmasına destek turu kapsamında Norveç'ten İrlanda'ya geçti.
Başkent Dublin'de İrlanda Başbakanı Simon ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sanchez, "İkimiz de düşünüyoruz ki Gazze'deki durum korkunç ve herhangi bir iyileşme belirtisi yok. Dahası sorunun bölgesel olarak büyümesi ve daha da kötüye gitmesi tehlikesi var. Benim görüşüme göre Başbakan (Binyamin) Netanyahu'nun açık bir barış planı yok. Bu yüzden uluslararası toplumun, İspanya ve İrlanda gibi ülkelerin bu tehlikeli duruma çözüm üretmeleri gerekiyor." dedi.
"İnsan hayatları tehlikedeyken başka yere bakmak ya da başkalarının adım atmasını beklemek bize kabul edilebilir gelmiyor." diye konuşan Sanchez, "İki devletli çözüm konusunda İrlanda ve İspanya aynı fikirde. Şiddet durmalı ve barış getirilmeli. İrlanda ve İspanya, koşullar uygun olduğunda Filistin'i kamuoyu önünde bir devlet olarak tanımayı ve Birleşmiş Milletlere tam üye ülke olarak desteklemeyi taahhüt etmiştir." ifadelerini kullandı.
İrlanda Başbakanı Harris de "Başbakan Sanchez ve ben geçen ay Avrupa Konseyi toplantısında Filistin devletinin tanınması konusunu görüştük ve Malta ve Slovenya ile birlikte, koşullar uygun olduğunda bunu yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Şimdiki görüşmemizde de aynı fikirdeyiz ve Filistin devletini tanımaya çok yakınız." diye konuştu.
Harris, "Hamas'ın İsrail'e yönelik terörist saldırılarını kınadıklarını ve şiddeti acil olarak durdurmasını istediklerini" kaydetti.
Diğer yandan İrlanda'dan önce Norveç'e giden Sanchez burada Norveç Başbakanı Jonas Gahs Store ile de Filistin devletinin tanınmasını görüşmüştü.
Store, "Filistin devletini ve Filistin'i Birleşmiş Milletlerde (BM) tam üye olarak tanımaya hazır olduklarını" söylemişti.
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