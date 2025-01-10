İspanya, Venezuela'daki Gözaltılara Tepki Gösterdi

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İspanya hükümeti, Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun, devlet başkanı seçimi sonuçlarına karşı ülkesinde düzenlenen gösterinin ardından gözaltına alındığı iddialarının ardından olayı kınadığını duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Maria Corina Machado'nun gözaltına alınmasına ilişkin haber karşısında, bu olayı tamamen kınadığımızı ve endişemizi ifade ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Venezuela'da diğer muhalefet liderleri Rafael Tudares, Carlos Correa, Enrique Marquez'in gözaltına alınmasını ve ülkede siyasi tutuklular bulunmasını da kınayan ve endişelerini ileten İspanya hükümeti, "Herkesin, özellikle de muhalif siyasi liderlerin fiziksel bütünlüğü, ifade ve gösteri özgürlüğü korunmalı ve güvence altına alınmalıdır." çağrısında bulundu.

Venezuela muhalefetine destek vermek için bugün Madrid'de meydanlara çıkan İspanya'nın ana muhalefetteki Halk Partisi ve aşırı sağcı Vox partileri de, "Machado'nun gözaltına alınmasını kınadıklarını" açıkladı.

Venezuela'da muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i destekleyen Machado, aylar sonra ilk kez kamuoyu karşına çıkarak başkent Caracas'taki protestolara katılıp, konuşma yaptı.

Machado'nun Basın Ofisinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, muhalefet liderinin konuşmasının ardından gösteri alanından ayrıldığında konvoyuna güvenlik güçlerince ateş açıldığı ve sonrasında gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Venezuela Enformasyon Bakanının açıklaması

Venezuela Enformasyon Bakanı Freddy Nanez ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Machado'nun gözaltına alındığı ve motorlu güvenlik güçlerince saldırıya uğradığı yönündeki haberlerin "medyatik aldatmaca" olduğunu savundu.

Nanez, "Medyanın dikkati dağıtma taktiği yeni değil, bu yüzden kimse şaşırmamalı. Özellikle de bu haber, aldatmacanın mimarı olan faşistlerden gelirse. Birkaç dakika önce sağ, (Machado'nun) saldırıya uğradığı ve gözaltına alındığı fikrini sattı." diye yazdı.

Machado'nun durumu şu anda belirsizliğini koruyor.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Venezuela Savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yakalanması için 100 bin dolar para ödülü konulan Gonzalez'e, İspanya hükümetince siyasi sığınma hakkı verilmişti.

Önümüzdeki günlerde ülkesine döneceğini söyleyen Gonzalez, şu anda ziyaret için Panama'da bulunuyor.